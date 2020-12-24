台中女中位於台中市警分局第一分局轄區，校長洪幼齡日前率教官等相關人員拜訪分局，向警方維護校園安全的辛勞致意，感謝警方為師生打造安全生活與學習環境。警方今天表示，除維護轄區校園安全， 並透過台中市養護工程處完成該校宿舍區三民路段會勘及增設2處路燈，點亮師生及用路人回家的路。

警一分局表示，為維護轄區校園安全，警方針對各校周邊的治安熱點均納入巡邏範圍，由專責人員及無毒校園警力到校協助實施附近周邊監視器及路燈照明設備等校園環境安全檢測；協調附近康樂街沿線店家，在夜間時段開啟騎樓燈光。

警方強調，台中女中教職員生均以女生居多，鑑於女性防衛能力較居於弱勢，特別提高女中校園周邊腹地巡邏勤務密度，且針對三民路與民生路、康樂街至女中宿舍路段，提升夜間見警率以維護學生安全。

警方呼籲民眾加入校園安全維護行列，未來將持續結合社區、家長與校方建立警政交流網絡，如有發現可疑人士在校園周邊出沒，除提高警覺外，更應儘速通報警方協處，建立良善的校園安全環境。

(中時 )