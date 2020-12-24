保證給付或保障終身的失能扶助險真的bye了。保險局24日公告壽險精算簽證說明，要求精算人員全面檢視2020年銷售的失扶險費率，費率不足的保單要提出費率調整建議，保險局表示，失扶險費率必須過關，2021年才能上架銷售。

保險局今年首度要求壽險簽證精算人員，要單獨針對失扶險（含現售及停售保單），額外檢視訂價發生率的合理性及妥適性，確認保單實際發生經驗與保單設計時費率的假設基礎是否一致，費率及準備金不適足者，精算人員要提供公司需立即增提的準備金金額，各保險公司也要向保險局提出準備金增提計畫，保險局強調「可以分年增提」，即不用一次提足。

壽險業將失能扶助險當長照險在賣，引發金管會注意，認為失扶險應該是意外導致失能（殘廢），才啟動類似長照保險金的給付，但壽險公司卻將疾病致殘的部分，如糖尿病截肢、失明；癌症造成的臟器切除等，甚至老化造成的失智、行動不便都納入理賠範圍，造成損失率拉高，再保公司理賠轉趨嚴格或不願再承接部位，保戶爭議增加等問題。

尤其是保證給付部分，一旦確定1到6級（有些公司是11級失能），壽險公司就保證給付10～16年之久，等於有些保單已不是類長照功能，而是壽險死亡給付，保險局認為失能險被保險人逐漸老化後，有些疾病或失能是「必然會發生」，將造成損失率大增，當初壽險公司在設計時若沒有考慮好，費率收取不足，恐成財務大窟窿。

因此保險局已正式公告2020年的簽證精算補充要點，要求各壽險公司簽證精算人員在2021年4月交出簽證精算報告時，要「單獨針對」失扶險提供再保前及再保後準備金適足性測試結果，並表達精算意見。若有不適足者，應提供公司要立即增提的準備金金額。

更重要的是簽證精算人員要對2020年銷售的所有失扶險，無論短年期或長年期，都要檢視保險費率適足性，不適足的就要調整保費，否則不得再上架銷售，影響所及是各公司短期內可能不會推長年期失扶險。

(工商 )