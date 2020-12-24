中州科技大學主控陳柏宏在109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽首戰就膝蓋受傷，原本評估可能整季報銷，不過不到一個月休息今天就歸隊出賽，只是對手文化大學也有備而來，最終中州58比72敗下陣來。

陳柏宏在11月30日球隊本季預賽首戰尾聲膝蓋受傷，後來檢查確定是右膝前十字韌帶斷裂，當時從教練許智超到球員都認為陳柏宏應該本季報銷了，不過陳柏宏想本季結束再開刀治療膝傷，因此短短休息三個星期就歸隊出賽，今天還打了35分鐘，贊助6分、8籃板、3助攻。

中州教頭許智超解釋，有獲得醫生同意才讓陳柏宏上場，「經過台中榮總與彰化秀傳兩家醫院醫生的評估，認為柏宏只要戴上防護效果較好的護膝就能打球，我自己打球超過30年，還沒看過膝蓋十字韌帶斷裂還能打球的例子，只能感嘆他的肌力太強了。」

陳柏宏過去曾左膝前十字韌帶斷裂，後來也重返賽場，他和教練討論過，加上過去一周練球狀況也OK，自己也不想UBA生涯就這樣結束，決定和球隊拚完這個賽季再去開刀，而且能和球隊走多遠就拚多久。

文化大學上一階段預賽僅拿到一勝，今天終於進帳本季第2勝、揮別5連敗，外籍生諾曼單場29分、10籃板、5抄截居功厥偉，並打出個人本季至今最棒的一場比賽，他透露，就是聽從教頭羅興樑的建議，不要太愛自己帶球耍、發揮速度優勢、不跟裁判抱怨，因此場上表現跟著提升。

文化大學諾曼（中）調整心態，今天打出個人本季最佳表現，攻下29分、10籃板、5抄截。（大專體總提供）

(中時 )