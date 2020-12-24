台灣時隔2百多天再度爆出本土確診案例，台北市議員徐巧芯昨公布確診紐籍機師在台北市的足跡圖，不料遭中央流行疫情中心關切，事後總指揮官陳時中對他嗆聲媒體「不要再問了」道歉。但行政院長蘇貞昌卻補刀「希望任何個人不要任意而為、發布假訊息，非常惡劣」。對此，徐巧芯也不滿回嗆蘇貞昌「騙神才假訊息經驗豐富」。

徐巧芯昨(23日)踢爆指揮中心公布的「案765」足跡，漏了12月9日，卻遭指揮中心嗆要「法辦」，羅智強今(24日)上午在臉書發文聲援徐巧芯，嗆陳時中「説法非常好笑」，他指出，徐巧芯揭露的資訊被陳時中批犯法，若是真的、卻因此犯法，那和查新冠肺炎吹哨人李文亮水表的北京政權有何不同？

而陳時中事後道歉後，蘇貞昌今下午出席活動時受訪回應徐巧芯一事表示，「希望任何個人不要任意而為，以至於亂了套，也希望不要運用現代科技發布假訊息，這是非常惡劣的事情」，他還痛批徐巧芯「一時做隨心所欲的事，結果引起不必要的恐慌，非常不應該」。

對於蘇貞昌高分貝痛批，徐巧芯24日晚間透過臉書回嗆，「明明這兩天以上所有訊息都已證明她所言屬實，不是假訊息。反倒是蘇貞昌院長說真訊息是假訊息，才是假訊息」。

她並嘲諷蘇貞昌，「騙神院長團隊的假消息經歷豐富，眾人望塵莫及。比方說子弟兵擅長領公帑卻在當網軍做圖卡，比方說子弟兵丁怡銘沒查證誣指店家用萊牛，又比方說信功肉品沒支持開放萊豬蘇貞昌卻說他們他們挺政府，或者說丁怡銘報統編是最後一次結果自己也跑去報被抓到」。

今天上午，松山區慶城街周邊（包括餐廳、飯店、台日交流協會）都再次消毒，確保民眾健康，也讓大家安心。昨天這些地方有的證實了曾接獲通知案765來過必須消毒。今天陳時中指揮官也在廣播中自己談到，案765曾到台北車站，甚至搭乘台北捷運。以上可以證明... 由徐巧芯發佈於 2020年12月24日 星期四

徐巧芯，挺妳我+1 徐巧芯踢爆指揮中心公布的案765足跡，漏了12月9日 結果指揮中心卻嗆要法辦 説法非常好笑 意思是，徐巧芯揭露的資訊若為真，就犯法；但徐巧芯揭露的資訊若為假，也犯法 真的也犯法，假的也犯法 陳時中，你和查新冠肺炎吹哨人李... 由羅智強發佈於 2020年12月23日 星期三

(中時新聞網)