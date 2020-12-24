台灣時隔2百多天再度爆出本土確診案例，台北市議員徐巧芯昨公布確診紐籍機師在台北市的足跡圖，不料遭中央流行疫情中心關切，事後總指揮官陳時中對他嗆聲媒體「不要再問了」道歉。但行政院長蘇貞昌卻補刀「希望任何個人不要任意而為、發布假訊息，非常惡劣」。對此，徐巧芯也不滿回嗆蘇貞昌「騙神才假訊息經驗豐富」。
徐巧芯昨(23日)踢爆指揮中心公布的「案765」足跡，漏了12月9日，卻遭指揮中心嗆要「法辦」，羅智強今(24日)上午在臉書發文聲援徐巧芯，嗆陳時中「説法非常好笑」，他指出，徐巧芯揭露的資訊被陳時中批犯法，若是真的、卻因此犯法，那和查新冠肺炎吹哨人李文亮水表的北京政權有何不同？
而陳時中事後道歉後，蘇貞昌今下午出席活動時受訪回應徐巧芯一事表示，「希望任何個人不要任意而為，以至於亂了套，也希望不要運用現代科技發布假訊息，這是非常惡劣的事情」，他還痛批徐巧芯「一時做隨心所欲的事，結果引起不必要的恐慌，非常不應該」。
對於蘇貞昌高分貝痛批，徐巧芯24日晚間透過臉書回嗆，「明明這兩天以上所有訊息都已證明她所言屬實，不是假訊息。反倒是蘇貞昌院長說真訊息是假訊息，才是假訊息」。
她並嘲諷蘇貞昌，「騙神院長團隊的假消息經歷豐富，眾人望塵莫及。比方說子弟兵擅長領公帑卻在當網軍做圖卡，比方說子弟兵丁怡銘沒查證誣指店家用萊牛，又比方說信功肉品沒支持開放萊豬蘇貞昌卻說他們他們挺政府，或者說丁怡銘報統編是最後一次結果自己也跑去報被抓到」。
(中時新聞網)
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