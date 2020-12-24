越南新住民卞柔勻14歲時就在家鄉幫忙經營餐廳，她2016年投入「純天然3D果凍」的製作，一雙巧手雕劃出各式花卉、蟲魚鳥獸， 2019年參加韓國釜山烘焙大賽中奪得糖花組冠軍，她近日在三重溪尾街開設「柔勻企業社藝術手作烘焙教室」，教導更多新住民姊妹精進廚藝。

卞柔勻說，她在越南西寧市老家有9個姊妹，父親獨自一人辛苦養家，因此她從小就學會獨立自主。她2016年投入「純天然3D果凍」製作，有次因緣際會下，教導一位憂鬱症姊妹學習果凍藝術，好姊妹竟不藥而癒，她發現，原來果凍可以帶給人正面力量，因此決定開設教室進行教學。

卞柔勻說，她教學生堅持不用化學色素，所有3D藝術果凍都採自天然食材，因此非常營養可口，她也不藏私，將所有製作的技法、材料、工具等附圖詳細解說，目前已出版4本烘焙專書，包含藝術魔法果凍蛋糕、果凍水晶月餅等，並將版稅捐給新北市社會局做公益。

「我是台灣人！」卞柔勻說，令她印象最深的是2019到韓國釜山參加國際烘焙大賽，當時她帶著作品和備料小心翼翼搭機，到了會場再做最後修飾，最後一舉奪冠，而她在台灣已落地生根20年，近年參加三重新住民家庭關懷中心「燦爛新女力」的培力計畫，到各新住民關懷站、婦女大學等分享生命故事。

在烘焙教室有位學員邱淑惠表示，其實她已是師資級果凍師傅，在救國團、社大等教學，但看到卞柔勻一幅孔雀作品後驚為天人，因此專程登門拜師學藝，希望能讓自己更精進。

(中時 )