大同24日宣布，大同新任董事長盧明光接替山圓建設副董事長李焰彰，出任百分之百轉投資尚志資產開發董事。市場預期，盧明光將與尚志資產董事長王光祥攜手推動大同資產活化，尚志資產獲利將挹注大同，作為大同事業發展所需的資金。

大同經營權變天後，三圓建設董事長王光祥如願出任尚志資產董事長，主導大同資產活化策略及方向。王光祥接掌尚志資產董座後，23日出席大同新任董事長及總經理記者會表示，尚志資產盤點大同土地資產發現，尚志資產開發大同莊園第二期第一塊住宅建案雖完售，第二塊較大基地尚未開發，未來開發利益高達80～90億元。新北市中和有1塊4千多坪工業用地，因應台商回流，廠辦需求大增，閒置土地盡早開發，可將盈餘交給大同，做更好的投資。

外界關注大同台北市中山北路三路企業總部開發案，王光祥認為，賣出去就買不回來，朝向重建後出租，如果不算土地成本，出租利益達12％。他承諾，大同資產利益，絕不會拿到三圓建設。

市場人士指出，盧明光出任大同董座第二天，就以大同法人董事代表身分，接尚志資產董事，與林郭文艷、王光祥同為尚志資產董事，可獲得三大股東信任，有助於大同加速資產活化。

(工商 )