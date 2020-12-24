歐洲外交官與科技行業高管指責說，美國政府利用其對大陸的科技制裁機制，將歐洲的企業排擠在大陸市場之外，獨對部份美國公司提供豁免優惠，讓美科技業者搶走大陸的訂單。歐洲業者抱怨，這才是川普所說「美國優先」的真相。

《法國國際廣播》引述英國《金融時報》報導稱，近2年華盛頓連續制裁華為、中芯國際等大陸科技業，其無法購買大多數以美國技術製造的產品。一位歐洲科技公司的高管表示，這些制裁創造了一種「美國優先」的貿易政策，涉及對美國公司的豁免，而其他國家的公司則被阻擋在大陸市場之外。

歐洲科技業者指出，目前部份美國公司已經獲得了向華為供貨的許可，而歐洲供應商還不行。（圖／華為官網）

這位不願透露姓名的高管指出，「到目前為止，美國公司已經獲得了向華為供貨的許可，而歐洲供應商則不能。」

報導說，許多生產晶片和晶片製造設備的歐洲企業受到美國制裁的影響，因為它們依賴美國的技術和知識產權。另一名歐洲科技企業高管表示，他們的公司曾經被阻止向大陸供應組件，因為懷疑這些組件可能被用於軍事目的。但該高管稱，這些組件的市場很快就被通過中間商銷售的美國供應商填滿。

該美方的制裁禁令除了對受制裁的大陸企業造成影響外，對歐盟企業的影響也很大。報導指出，本月初歐洲最大的半導體公司之一、總部位於瑞士的意法半導體公司（STMicroelectronics）以美國對華為的制裁為由，將其年度營收目標推遲一年。意法半導體的股價當天就下跌了近12%。

意法半導體的CEO奇瑞（Jean-Marc Chery）對投資者說，該公司業績「在過去兩年裡沒有任何大幅增長」，美中貿易戰是主要原因之一。今年早些時候，德國晶片製造商英飛凌（Infineon）主管曾經在美國《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）上表示，美中兩國的緊張關係是「一大擔憂」。該德國公司告誡說，歐洲國家必須小心，切不可在美中兩國爭奪技術領導地位的競爭中被壓垮。

報導說，荷蘭晶片製造設備公司阿斯麥（ASML），被禁止向大陸的中芯國際出售其最新一代的生產設備。該公司預計，大陸市場今年大約只能完成其業績目標的1/4。歐洲的一些外交官也表示，儘管他們對華盛頓防止晶片技術助長中共軍事實力的目標表示理解，但是科技公司和歐盟各國政府對於單邊制裁的方式越來越感沮喪，並希望減少使用美國的知識產權技術。本月初歐盟委員會通過了《歐洲處理器和半導體科技計畫聯合聲明》，在未來兩到三年內，將大量投資半導體技術，希望減少對美國技術的依賴。

(中時新聞網)