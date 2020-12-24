黃瑽寧醫師，特別指出「餐廳吃飯，健身房，酒吧KTV、大型集會活動」有高風險。（摘自黃瑽寧醫師臉書）

進日中央疫情指揮中心公布新一例本土確診案例（案771），打破連續253天本土零確診記錄，讓國人再度關注擴及全球的COVID-19（新冠肺炎）疫情。為了防堵本土疫情擴大，奇美重症加護醫師陳志金，以及馬偕小兒科醫師黃瑽寧分別提供了美國對公共場所進行的風險分級，建議民眾盡量不要前往大型集會場所，其中又以4個群聚場所最危險。

據了解，案771不但是本土確診，更和案765紐籍機師一起在台北「趴趴走」，曾去過大賣場、百貨公司，甚至搭捷運爬象山。指揮中心也發布兩人於12／8至12／11間的活動軌跡，請有去過相關場所的民眾，若在12／25前有出現相關症狀，一定要至醫療院所讓醫師評估採檢。

對此，黃瑽寧醫師表示，由於本土病例出現，大家也該對疫情繃緊神經，他提供美國疾管署統計的危險活動，特別指出「餐廳吃飯，健身房，酒吧KTV、大型集會活動」有高風險，需格外注意。同時，黃瑽寧也提醒民眾除了戴口罩、勤洗手外，更不要去大型集會、不參加人擠人的活動。他表示，只要撐過這兩週，若疫情幸運地沒有擴散，應該可以恢復正常的生活。

陳志金表示，活動分級原則是根據，是否有接觸到飛沫、人越多、越擁擠、接觸時間越久的話，風險就越高。（摘自陳志金臉書）

另外，陳志金醫師也在臉書上貼出美國德州醫學會訂定的「Know your risk during COVID-19」，協助民眾判定在疫情間，各場所的感染風險。陳志金表示，此分級原則是根據，是否有接觸到飛沫、人越多、越擁擠、接觸時間越久的話，風險就越高；運動則是以距離越遠、越沒有身體接觸的比較安全。

根據此量表，等級由低至高分為9級。其中，購物商場血拼為5級、辦公大樓上班／公共游泳池為6級、參加婚（喪）禮／搭飛機／和人擁抱為7級、吃自助餐／去健身房／去電影院則為8級，最高風險則是參加大型集會、演唱會，或酒吧場所，均被列為9級。

指揮中心特別針對跨年活動下令，3族群禁止參加大型集會，若經查到屬實，將會加重處罰。(疾管署提供)

面對跨年即將到來，指揮中心考量跨年晚會活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，呼籲民眾務必遵守活動期間的5點防疫規範：

(1)主辦單位應於活動場域提供足量之手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施，且除指定販賣區外，場內不得販售飲食。

(2)室內活動不得販售無座位票並落實實聯制，同時須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

(3)參與活動者於活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。

(4)居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。

(5)為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機。

美國德州醫學會訂定的「Know your risk during... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2020年12月23日 星期三

(中時新聞網)