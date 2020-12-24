大陸女星鄭爽自睽違6年，再度與楊冪於真人秀節目《追光吧！哥哥》同框，兩人互動格外引人關注。然而鄭爽近日參加醫美直播，就因為好奇提問專家「拔智齒對瘦臉有沒有效果呢？」意外惹來楊冪粉絲不滿，認為鄭爽是故意暗諷楊冪，引爆雙方粉絲激烈罵戰。

鄭爽日前參加直播節目，聽到專家自爆最近沒有打瘦臉針的原因，是因拔了智齒，想試看看拔智齒對於瘦臉有沒有效，因而好奇追問：「有沒有效果？」對此專家坦言：「我覺得沒有。」更笑說打瘦臉針比拔智齒有用多了。

鄭爽直言不諱的個性吸粉無數。(取自鄭爽微博)

只是接下來鄭爽的提問，就意外激怒楊冪粉絲。鄭爽：「但是拔智齒這個事情是怎麼傳出來的？就是說臉可以變小。」專家秒回：「這不是你們行內人傳出來的嗎？又不是我們傳出來的。」

楊冪因為拔牙緣故導致臉型也出現變化。(取自楊冪微博)

其實楊冪自出道以來，整形傳言纏身，她為了澄清整形謠言，不只一次提到是因為拔牙讓臉型變了，更曾透露2007年拍電影《門》的時候拔了4顆牙，一下子臉瘦很多也凹下去了。

所以鄭爽這句提問「但是拔智齒這個事情是怎麼傳出來的？就是說臉可以變小」也讓楊冪粉絲認為她是故意問來酸楊冪的，但鄭爽粉絲也反擊，鄭爽從頭到尾都沒提楊冪，要楊冪粉絲不要急著對號入座。

(中時新聞網)