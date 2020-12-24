彰化縣長王惠美就職兩周年，下屆百里侯爭霸戰火霎時點燃，民進黨彰化縣黨部主委邱建富下戰書，宣布組建「影子縣府」，強調黨部不只是選舉機器，要以執政為主要目標，前縣長魏明谷也不落人後，打起網路仗，臉書強調「為彰化，繼續努力！」

民進黨彰化縣黨部主委邱建富在競選主委前就堅定要角逐下屆縣長，雖受到桃色新聞風波衝擊，未退腳步，一一反擊，疑似遭有心人士刻意操作，連續4庭檢方皆予以不起訴結案

，並挑在王惠美就職日，齊集支持的力道，以檢視王惠美的施政，搬出「出師表」。

邱建富與縣議會黨團總召李成濟、議員王國忠、賴澤民、江熊一楓等24日在縣黨部高舉「王會沒」標語，抨擊招商不力、議會通過的敬老金也撤銷、不辦台灣燈會、延宕綠能發電、的推動、取消校園保全輕忽學童安全、730個日子都「無採工」另人失望！

邱建富更宣布組建「影子政府」，擘劃未來縣政方向，除了督促縣政精進，進一步提升公共政策擘畫能力及培養執政人才，縣黨部將與議會黨團廣徵民意、彙整輿情、蒐集地方需要並就民政、教育、農業、社會、城市暨觀光發展等施政項目共同檢視討論，針砭時政。邱的企圖心不言可喻。

前縣長魏明谷卸下舞台，不同邱建富批判出擊，改從雲端發動攻勢，以肯定縣政，希望召喚昔日認同，臉書發文指出，離開縣府工作也屆滿兩年，不再有繁瑣公務行程牽絆，更有充裕的時間見證自己過去縣長任內的縣政規劃。

魏明谷指出，員埔路、台76線、溪湖交流道已變得更方便和快速；利用烏溪堤岸道路串聯和美、伸港和全興工業區也更順暢；社頭清水岩溫泉露營區美輪美奐，鹿港福興水資源回收中心啟用，得來不易的建設，感謝當年一起打拚的縣府同仁。

對於綠營的挑戰，國民黨彰化黨部主張錦昆、議員曹嘉豪都指出，王惠美施政讓縣民有感，又嚴守財政紀律，縣內工廠土地活用，清水岩溫泉露營區歷經3任縣長得到突破，招商成功，政績正一項項端出來。

(中時 )