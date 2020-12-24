為鼓勵創業精神、落實政府的投資青年政策及高雄市市長陳其邁的挺青年政策，高雄銀行自陳其邁上任三個月以來，陸續推出「高雄市青年築夢2.0」、「青年創業及啟動金貸款」等專案，自2020年9月開辦至12月18日止，已成功協助220餘戶青創業者取得融資資金，一共提撥貸款金額2.3億元，是以往各年辦理青創貸款業務的6倍之多，大力促進高雄市青年創業，高雄銀行預估每年將可承作近千戶青創、新創事業優惠融資，貸款金額將超越10億元。

高雄銀行積極推廣青年創業貸款業務，高雄銀行董事長董瑞斌更是多次親自偕同高雄市政府青年局局長張以理率領高雄銀行及高雄市政府同仁到新堀江、駁二藝術特區及文化中心等年輕人聚集的商圈掃街廣宣，並於活動現場親自向新創、文創業者解說青年創業貸款及高雄市政府提供的相關優惠訊息。

為解決創業青年難以提出擔保品的困境，高雄銀行搭配財團法人中小企業信用保證基金保證，推動「青年創業及啟動金貸款」業務，最高貸款總金額可達新台幣1,800萬元；對於申貸金額新台幣100萬元以下的案件，得以填寫簡易的申請表取代創業計畫書，若是以負責人名義申貸的企業更可免額外提供保證人，同時由經濟部提供最長5年的全額利息補貼，除了免去向親友開口作保的窘境，更大幅減輕了融資負擔，是新創業者的一大福音。

(工商 )