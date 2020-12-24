台灣最高規格職業圍棋頭銜賽「第十三屆棋王賽」七番勝負挑戰賽第五局於24日在海峰棋院舉行，現年19歲的挑戰者許皓鋐最終以4比1擊退衛冕者王元均，勇奪生涯首座棋王頭銜，獨得奬金120萬元。今年表現相當亮眼的許皓鋐，估計年收入將破500萬元，成為台灣棋壇第一人，羨煞旁人！

第13屆棋王賽七番勝負第五局坐擁奬金王多年的王元均，其職業生涯共拿下16座冠軍，其中四座「棋王」，雖然今年問鼎第五座失利，手中仍握有「天元」和「UMC 快棋王」二冠。

至於新棋王許皓鋐，則是職業生涯累積共12冠，今年第三度挑戰百萬頭銜，順利登上「棋王」，同時也是他在七番頭銜賽的首次勝利，對他而言具有相當的意義，也是送給自己最棒的耶誕禮物。

許皓鋐賽後受訪時開心表示，從今天的棋局內容來說，感覺發揮比之前的名人冠軍賽更好，感謝棋迷朋友一直以來的關注，支持台灣圍棋，自己會繼續努力，明年爭取更好的表現。今年，許皓鋐在世界賽的表現亦不遑多讓，接連打入「春蘭杯」和「應氏杯」二項世界賽八強，「春蘭杯」八強戰將於元旦過後透過網路對戰，面對世界第一人柯潔，許皓鋐如何抵擋，也將備受矚目。

「棋王賽」是海峰棋院的年終壓軸賽事，其奬金規模僅次於「名人冠軍賽」（180 萬），為台灣第二大職業棋賽。2020 年新冠疫情肆虐，影響層面相當廣泛，可幸的是，台灣職業圍棋在疫情中反而逆勢成長，增加三個新的棋賽，企業贊助職業棋賽的佳話，也令棋手倍感溫暖。

(中時 )