桃園區農會在桃改場、食品研究所輔導下研發出有機小松菜粉末，結合「桃仔園烘焙工作坊」烘焙技術，生產小松米蛋捲、小松饅頭等，天然健康又療癒。（蔡依珍攝）

桃園區農會在桃改場、食品研究所輔導下研發出有機小松菜粉末，結合「桃仔園烘焙工作坊」烘焙技術，生產小松米蛋捲、小松饅頭等，天然健康又療癒。（蔡依珍攝）

鼓勵農民種好米，桃園區農會舉辦台灣稻米達人冠軍賽，24日競賽出爐，同為桃園區稻米產銷班第三班的簡志修（中）和呂理陽（左）包辦前兩名。（蔡依珍攝）

桃園區農會有感於農民種小松葉，卻常因蟲蛀或產量過盛而浪費，和食品研究所合作研發出小松粉，並結合農會烘焙坊推出蛋捲、饅頭等產品，雖然像是饅頭價格較普通饅頭多2倍，但營養好吃仍賣到翻，農會祕書楊淑欽指出，1000克小松葉只能產出50克小松粉，是精華中的精華，希望未來技術轉移，推廣到食品行，為農民找更多出路。

楊淑欽說，桃園輔導農民種植有機小松菜3公頃多，有時學校營養午餐見蟲洞太多會退回，有時又盛產過剩賣不出，非常心疼，尤其小松菜營養成分高，在日本視為養生食物寵兒，今年在桃改場、食品研究所輔導下，研發出有機小松菜粉末，增加更多用途，可直接用於烘焙麵糰、加入米食粥品、湯品、沙拉或其他烹調食品上，從嬰兒至老年者都可以直接攝取，均衡飲食並擴大食用族群。

楊淑欽說，桃園區農會的「桃仔園烘焙工作坊」成立14年，結合專業烘焙技術和家政班好手藝，生產小松米蛋捲、小松饅頭、小松杯子蛋糕、小松飛機餅乾、小松奶酪等，健康又養生，且帶有天然的綠，美味、健康又療癒，未來也希望持續推廣到烘焙業、食品行，拓展出路。

桃園區農會今也舉辦稻米達人頒獎典禮，10名農友經過田間檢查、米穀取樣、米質分析、食味官能評鑑、SGS檢驗等多項評比後，由簡志修、呂理陽與呂正義分別拿下前三名與萬元獎金。

其中包辦冠亞軍的簡志修、呂理陽，同為桃園區稻米產銷班第三班，因田地靠近大湳淨水廠，水質乾淨清澈冰涼，每年夏天水稻就像吹著冷氣長大，口感扎實、透明度高，最重要的是重視休耕制度，每年都只一年一期，春耕夏收後，秋天推行景觀綠肥，冬天翻土讓土壤曬日光浴，蓄足養分，生產出來的「皮寮米」當然香Q好吃。

面對明年恐遇一期稻作休耕，2人見連日降雨，樂觀希望不要停灌，直言除了自己的稻米收成，整個產業也創造很多就業機會，像是1公頃1期稻可賣6至8萬，但要費時5個月，出去幫忙其他農田插秧割稻等，一天就能賺1500元，「賺得還比自己種得多！」希望繼續維持耕作，不要剝奪農民工作權。

(中時 )