美國智庫「蘭德公司」高級研究員葛羅斯曼(Derek Grossman)日前發表評論，指稱儘管臺灣川粉一直憂心美國總統當選人拜登過於傾向中國大陸，而讓臺灣利益慘遭犧牲，甚至遭出賣以換取大陸對美讓步；但從拜登公開發言、過去在《臺灣關係》法中的表現等因素來看，這一切恐是臺灣川粉「庸人自擾」。甚至，川普做法反而陷臺灣於美「中」角力之中。

評論中指出，臺灣是現任美國總統川普的「鋼鐵川粉」已是公開秘密。在川普政策下，美臺在各領域的關係全面加強；其中，又以最敏感安全領域合作提升，最為人關注。

羅斯曼認為，隨著美臺關係飛進，讓臺灣搖身成為「鋼鐵川粉」，也讓川普敗選引發臺灣憂心。不過，從拜登過去聲明、在《臺灣關係法》中的表現，以及迄今組建的國家安全團隊名單來看，認為拜登會賣臺恐是遭誤導。

從拜登本人來看，當美臺斷交之際，拜登為參議院外交委員會成員之一。當時他投票支持《臺灣關係法》的通過，而該法迄今仍是美臺安全合作的核心法律，拜登實在沒理由背叛過去的自己。

在2020年春天，拜登發表專欄文章《為何美國必須再次領導》。儘管沒有提到臺灣，但其自承「美國確實需要對中國大陸採取強硬態度」，藉由「建立與美國盟國和合作夥伴的統一陣營，對抗大陸的惡意行動」。

羅斯曼認為，雖然外觀將有所調整，但拜登很可能保留川普印太戰略的實質內涵，而該戰略目的就是加強美國與聯盟、夥伴的關係，進而與中共競爭並反擊。這對臺灣而言，無疑是好消息。

臺灣的憂慮來自於拜登將與北京進行相當程度的關係重整。特別是拜登認為川普時期與中共過於針鋒相對，不但沒有收到實效，還會對美陸關係甚至世界和平產生影響。

2020年5月下旬，拜登針對大陸威脅更回應「他們不是壞人，他們不是我們的競爭者」。此外，他也表示將重新加入《巴黎氣候協定》，這無疑要重新取得中國大陸的合作，而這勢必會拓展至其他領域，而破壞美臺關係。

最傷鋼鐵川粉之心的，莫過於拜登不支持臺灣獨立，或美國的兩岸政策發生重大變化。早在2001年8月，時任臺灣總統的陳水扁主張獨立，拜登就回應「我們不願意為您片面宣布獨立而走入戰爭」。日前他更撰文表態，除批評小布希總統對臺軍事承諾外，還提到如果大陸用「非和平手段」解決臺灣問題，「會讓美國嚴重關切」，但不會逼迫華府救援。

這些憂慮都是正確的，也讓臺灣有必要對拜登就任第1年「觀其言，察其行」；但白宮新主人在保衛臺灣免受大陸侵略的需求，始終都存在。

早在2001年，拜登就提到「協助臺灣維持民主制度，對美國來說具有重大利益」。「今天，我仍像22年前維持臺灣自治，當時我投票贊成《臺灣關係法》，提供臺灣防衛裝備，……這是必要的，使臺灣維持足夠自衛能力」。「我仍堅持這樣原則，臺灣的未來只能由和平手段決定，且符合臺灣人民意願」。

再者，其近來對陸措詞嚴峻，先是2月稱習近平為「暴徒」；對香港問題，他強調「中國大陸必須照規則走」。

另一方面來看，羅斯曼認為川普做法反而讓臺灣置身美「中」角力之下，蓬佩奧「臺灣非中國一部分」，更讓臺灣陷入高度風險。

最後，準國務卿布林肯曾推文支持美臺經濟關係更密切，準國安顧問蘇利文更直接與蔡英文總統辦公室對話，這些對臺灣來說都是好消息。

概括來說，雖然不會像川普時期一樣樂觀，但可預期拜登上臺讓美臺關係持續走入深水區，臺灣仍將是美國堅定友人。

(中時新聞網)