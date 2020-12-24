民進黨彰化縣黨部主委邱建富，要拚下屆民進黨提名選縣長，立委黃秀芳表態支持。（吳敏菁攝）

距下屆百里侯爭霸戰還兩年，但邱建富、魏明谷已摩拳擦掌，各以奇招投入戰局，本被期待出線立委黃秀芳、陳素月也都要「讓」，分頭支持邱和魏，再度形成綠營內兩股激烈拚搏的勢力，但是否重演三度對壘，一般認為小英態度還是最後關鍵。

王惠美24日就職兩周年端出12道施政大菜，持續領導縣政守護藍天，被認為相當地「穩當」，相較綠營要拚翻轉，內部掀起激烈競爭。

前縣長魏明谷與現任黨部主委邱建富兩人競爭最早從2014年開始，邱建富首次將彰化市翻轉成綠地，政績受好評，魏明谷則在2012年突破民進黨立委席次在彰化掛零，兩人的人氣相當，拚得激烈，最後魏明谷勝出。

2018年魏明谷拚連任又遭擔任民進黨主委邱建富挑戰，最後魏披戰袍，但在整體大環境下，輸掉選戰。

魏明谷企圖捲土重來，近來勤跑基層、經營臉書打議題戰，被看好代表民進黨出征的立委陳素月，已明確地表態支持魏明谷。

女力崛起年代，不少人預期下屆百里侯選戰恐是場「女人的戰爭」，立委黃秀芳同樣受矚目，低調再低調黃秀芳也緊急跳出澄清，「支持邱建富」。

魏明谷要再戰，最大包袱恐是怎麼去扭轉輸掉的背景，邱建富也要甩掉幾度爭出線，失之交臂，儘管陳素月、黃秀芳不急於出線，最大考量仍是兌現選民承諾，先扮演好立委角色為重，但距離下屆選舉還兩年，一但民進黨揮起選舉大旗，有了整體考量，個人考量恐怕還是得退後。

(中時 )