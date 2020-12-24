日前爆出本土案例，紐籍機師(案765)在疫調時不僅隱瞞活動史、接觸史，還到處趴趴走，成為防疫破口，儼然已成為全民公敵。雖他事後遭長榮開除，也被罰款30萬台幣，但此事傳回紐西蘭讓網友怒批，罰款太輕，更轟他是「國家之恥」。

染疫的紐籍機師不但將新冠肺炎傳染給2名同事，還和事後確診的案771密切往來相處多天，讓零本土確診破功。台灣人民對此感到相當氣憤。起初在疫調時，該名紐籍機師不配合外，更謊稱無法回想活動史，事後出動警方才查出，他和案771跟本就是「膩在一起」。這也讓指揮官陳時中動怒，「忘記一兩處吃飯地方還情有可原，但天天與廣達集團女員工在一起卻說忘記，才令人生氣」。

不但如此，紐籍機師更被爆出住院治療時相當不配合，對醫師、護理人員發脾氣，還瞎扯確診檢驗報告是假的，反控台灣人要害他。而此事經由紐西蘭電視一台《1 NEWS》報導，指出機師因為疫調不誠實而遭到台灣開罰，消息也引起紐國網友討論。

大多網友看完新聞後，都相當支持台灣開罰，更痛批該名紐籍機師簡直是國家之恥，「為他感到羞恥」、「丟了紐西蘭的臉」、「真大的羞辱，丟光我們的臉」。還有紐國網友氣憤表示，罰這一點錢根本不夠，「這就是全部？這樣一點的處罰對他來說根本不痛，他只會不停的撒謊…應該加重罰款，以及吊銷他的護照」。

The New Zealander, 60, was fined after "not being truthful about his recent contact and travel history", officials there said. 由 1 NEWS 發佈於 2020年12月22日 星期二

(中時新聞網)