美國證券交易委員會 (SEC)控告，加密貨幣瑞波幣（XRP）發行商瑞波公司 (Ripple Labs)違反規定，將對該公司提告，導致各家大型加密貨幣基金紛紛清倉倒貨，讓瑞波幣價格崩跌，痛失第三大加密貨幣寶座，同時拖累其他加密貨幣，導致比特幣價格也大跌近700美元。

瑞波幣成立之初，目的是要促進跨境轉帳的便利性，隨著今年股災導致避險情緒升溫，加上各國央行啟動大量貨幣寬鬆政策，導致加密貨幣價格不斷飆漲，尤其以比特幣漲勢最為驚人，更在日前突破2萬美元歷史關卡。雖然瑞波幣僅次於比特幣、以太幣規模，居於第三，但今年漲勢較2017年高點來看僅上漲90%，與其他加密貨幣相形見。

據《CNBC》報導，SEC 對 Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 、共同創辦人 Chris Larsen 提出告訴，指控瑞波幣應該視為類似股票的證券，而非以貨幣形式存在。內容還提到，公司未經登記就發行 13 億美元虛擬貨幣，此種行為類似未經許可的股票發行。Ripple則是發聲明指出，SEC的主張不合理，況且最終還是沒有確認瑞波幣是證券還是貨幣。

隨著消息曝光後，瑞波幣狂跌超過30%，截至台灣時間24日晚間7點55分，瑞波幣跌勢雖收斂，仍大跌0.05445美元或19.97%、暫報0.27262美元。比特幣稍早一度跌超過350美元，隨後翻紅上漲，現報再度翻黑，下跌680.6美元或2.94%、暫報23145.2美元。

比特幣在漲破2萬美元關卡後，一路衝破2萬1、2萬2、2萬3關卡，最後在衝破2萬4千美元後大幅回落上千美元，最終站穩在2萬3千美元區間。

(中時新聞網)