LINE Pay與一卡通合作的LINE Pay Money為增加服務廣度，經與全國農業金庫及農金資訊公司共同協力，宣布已獲行政院農委會農業金融局核准，將於2020年12月23日起陸續開通全國農漁會成為LINE Pay Money帳戶連結儲值銀行，滿足用戶對行動支付使用需求。

首波開放超過130家的農漁會提供帳戶連結儲值服務，後續全國各地區農漁會亦將陸續開通上線。此外，汐止區農會超市、樹林區農會超市、金山區農會超市、三芝區農會超市、三重區農會超市、蘆洲區農會超市、深坑區農會超市，即日起也同步開放LINE Pay行動支付，提供其鄉鎮地區民眾更便利的支付服務。

為吸引農漁會用戶使用LINE Pay Money帳戶，12月23日起民眾完成連結指定農漁會帳戶並開啟自動儲值功能，即享LINE Pay Money儲值金50元回饋。

農業金庫近年積極推動行動支付發展以協助農漁會轉型升級，透過連結LINE Pay Money帳戶提供更便利的金融服務，也將整合「農金安心GO」電商平台開放LINE Pay行動支付服務，不僅可吸納更多客群提升農漁會的通路價值，更有助農業金融機構業務合作與推廣，更期待能有效整合農漁會豐富的優質產品、農業金融體系的各項服務，帶來更大利基。

LINE Pay Money合作儲值銀行原有17家，透過此次與農漁會帳戶整合後，可連結金融機構已達147家以上。

此外，全台可使用LINE Pay通路現已超過24萬點，商店即日起同時也可選擇176家農漁會帳戶撥款使用，期盼能吸引更多鄉鎮地區在地小農與青農們加入LINE Pay收款商家的行列，與840萬LINE Pay用戶共同體驗行動支付的創新消費型態。

LINE Pay行動支付服務除了提供民眾無現金的各式消費支付服務外，另更提供多達800項的LINE Pay Money生活繳費服務，不管是繳水電費，或如地價稅、房屋稅、汽機車燃料稅等稅捐等，只要用手機就可以輕鬆繳費，對忙碌的農漁民們及民眾來說是生活的好幫手。

一卡通表示，LINE Pay與一卡通致力為各族群打造更便利、更全方位的行動支付服務，積極與全國各地區基層金融機構合作，希望能更深入社會各個角落，拓及行動支付各式生活場景，打造更全方位的支付生態圈，便利民眾生活。

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