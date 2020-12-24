歲末年初往往是遊子返鄉的時刻，悠遊卡是你消費時的好夥伴，即日起至2021年2月28日，完成綁定悠遊卡LINE個人化服務及搭乘高雄大眾運輸工具，就能獲贈50元全家便利商店購物金。

用悠遊卡綁定LINE官方個人化服務，並在2021年2月28日前，持悠遊卡在任一個月之當月（2020年12月、2021年1月、2021年2月，跨月重新累計）搭乘高雄捷運、高雄輕軌、高雄YouBike合計滿5次（含）以上，即可獲贈全家便利商店購物金50元（活動期間每LINE帳戶限回饋1次，總數量限1萬份，送完為止）。

只要輕鬆4步驟，就可完成綁定悠遊卡LINE個人化服務，首先打開LINE搜尋ID「@easycard」，並加入悠遊卡LINE官方帳號「悠遊卡EASYCARD」好友（已加入好友者可跳過），進入聊天室後，點擊圖文選單「綁定個人化服務」，同意服務條款並輸入個人資料及悠遊卡外觀卡號後，即完成綁定，開始享受悠遊卡提供的LINE個人化服務。

綁定悠遊卡LINE個人化服務除了拿好康外，還享有比LINE友更專屬、客製化的服務，使用上也相當簡單直覺，還沒綁定的卡友們，快點拿起手機加入吧。

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