咬下炸腐皮滿滿酥脆聲 逢甲隱藏銅板美食學生最愛

逢甲夜市為台中指標夜市，不僅位居商圈，交通、住宿也都十分方便，成為眾多人必去的景點之一，YouTuber德瑞克於頻道「德瑞克流浪日誌」分享逢甲獨有的宵夜美食，讓夜市選擇更多元。

學生首推的黑輪美，幾乎都看得見排隊的人潮，品項豐富有黑輪、花枝、甜不辣及米血等，特色在於黑輪事先炸過表皮酥脆，加上獨家調配的醬料帶有海鮮味道，鹹甜的醬中和炸物的膩，香氣撲鼻，讓人驚嘆連連，德瑞克滿足地大讚，「這個醬真的很好吃」。除了黑輪甜不辣，還有夜市必吃的大腸包小腸，以黑輪代替原先香腸，加入生菜及黃金泡菜也讓人驚嘆。

第二站來到逢甲燒餅豆漿，用料實在，除了基本的燒餅豆漿，也有特色口味蛋餅可以選擇，蛋餅內飽滿的起司一拉，緩緩流動的起司牽絲更是誠意滿滿，外皮撒上調味粉，讓整體更對味。

夜晚怎麼能少了宵夜的陪伴，銅板價錢也能吃到美味小吃，銷魂的炸物更讓人抗拒不了，讓逢甲美食地圖再添好去處。

(中時新聞網)