彰化縣政府規劃首座青年住宅，怎麼停車受爭議，另外再規劃平面和停車塔共5個設計方案，還在評選中。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府推動首座青年住宅，掀起熱議，專案內容出爐，最大突破在一樓沿街規劃店鋪，招商也提供青年創業，第一期150戶，店鋪22戶，其餘住宅128戶，定調每坪14萬元，每戶350萬元，縣府要投入4.6億元。外還要增建停車塔或地下停車，共有5案，還在評估中。

彰化縣政府青年住宅受頻頻打探，初稿還沒出爐，就被質疑就是怎麼沒有停車空間？縣府也緊急投入修正，全案預計要興建600戶，分4期開發，第一期150戶規劃於什股六街及建國十一街街角，基地西南側還要設置景觀生態區。

有別一般社會住宅，規劃最大突破還在打開街角經濟，一樓沿街面規劃店鋪，滿足青年創業需求，利於招商，並增加生活機能，創造就業。

青年住宅停車方式原本採全部戶外停車，議員賴清美、尤瑞春、吳韋達、林庚壬、柯振杯、劉淑娟、鄭俊雄、張錦昆等關心，紛紛質疑，伸港海風大、鹽分重。

縣府從規劃戶外停車150部，又新增立體停車場150部、新加坡模式一樓全部停車室內60部加戶外90部、地下室1樓停車場150部、還有地下1樓室內停車75部與戶外停車75部等，共5個方案。

建設處和勞工處表示，若設置立體停車場，除了拉長工程，分別得追加6200萬元至1億7850萬元。各有增加便利性、綠地變少和視野景觀等優缺點，還在評選中。

彰縣府也依據內政部不動產交易查詢網，指出周邊土地交易每坪9至10萬元，透天厝與華廈交易每坪14至20萬元，平均16.7萬元，青年住宅售價設定在最低價格每坪14萬元，每戶350萬元以下。

彰縣府表示，青年住宅只售不租，提供年滿20歲至未滿45歲青年申請承購，彰化縣127萬人口，青年人口47萬455人，不少鄉鎮都爭取興蓋，選擇坐落在伸港鄉，是土地分區為國宅專用地，基地北側為全興工業區，南側未彰濱工業區，交通便捷，人口有增加趨勢，未來也會在其他鄉鎮，擇地評估興蓋。

(中時 )