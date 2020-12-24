陽明大學與交通大學明年2月起合併，目前正在遴選新校長，兩校於23日及24日兩日，由到校服務滿1年以上之編制內專任教師、研究人員及專業技術人員針對第一階段校長候選人行使同意權，結果3個候選人均獲得通過，成為第二階段校長候選人。

陽明交通大學第一階段3個候選人分別是台北醫學大學資訊研究所特聘教授李友專、交通大學資訊工程學系終身講座教授林一平、交通大學台灣聯合大學系統副校長林奇宏。

23日、24日兩天，由兩校服務滿一年以上的編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，將針對第一階段校長候選人投票行使同意權，候選人若在兩校都拿到4成以上同意票，達到同意門檻者為第二階段校長候選人。這項投票結果今天揭曉，3候選人均通過同意權門檻，成為第二階段候選人。

依遴選小組第2次會議決議之作業期程表，預定於110年1月10日召開第3次小組會議，邀請所有第二階段校長候選人進行治校理念說明及詢答，並選定校長人選。

(中時 )