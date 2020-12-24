大陸遼寧阜新一名19歲男子2016年間從部隊退伍，在駕訓班學開車期間認識了當時就讀高一的少女，雙方很快成為男女朋友；隔年1月間，男方應邀外出和女友父親見面，不料竟從此失去音訊，但家人偶爾會收到孩子發來的訊息和包裹。直到今年3月間，警方才發現男子早在失蹤當天遭人殺害焚屍。

《紅星新聞》報導，張宇（以下皆為化名）出生於1997年，是家中獨子；劉姓母親透露，孩子自2016年9月從部隊退伍回家後，為了方便到駕訓班上課，便一直借住在位於阜新清河門市區的小叔家，期間認識了在附近開早餐店、正讀高一的女生小蔡，2人相談甚歡，不久後便進展為男女朋友關係。

劉女回憶，2017年1月初，她曾接到兒子電話，說女方父母提出見面要求，自己當時還問2人感情如何，因對方說「也不是特別相中這姑娘」，但小蔡特別愛他，加上她考慮到小蔡還是學生，覺得雙方家長沒必要見面，無奈張宇事後又數度提起此事，自己只好承諾「等忙完手上的事就見面」。

同年1月15日，劉女從親戚處得知「兒子今天要去見老丈人了」，便打電話給張宇詢問狀況，孰料對方隨即失聯，從此音訊全無；詭異的是，張宇失蹤期間，劉母仍不時會接到兒子傳來的訊息，甚至曾收到以對方名義寄送的包裹，讓她始終抱著一絲希望，每天像發了瘋似的到處尋子，誰知張宇早已不在人世。

報導指出，案發當天，少女父親約張宇見面，談話過程中發生衝突，他一氣之下持扳手將對方打死，為了毀屍滅跡，隨後將屍體及隨身物品帶到附近空地焚燒，再把死者遺骨埋在樹下；而少女母親始終都知情，卻仍協助丈夫掩蓋事實，多次冒充張宇給家人發簡訊、寄禮物，目前夫妻倆已雙雙被檢方提起公訴。

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(中時新聞網)