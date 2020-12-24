自新冠疫苗研發成功後，全美境內與英、大陸、俄等國等也開始陸續配送並接種；因此就算新冠疫情在歐美等地持續擴大，但市場並不認為疫情將阻礙2021年全球經濟的發展，外資在上週更連續買超大陸與印度股市，甚至還把印度股市全年吸金的金額推上了200億美元的關卡。相形之下，即使外資對東協股市再度出現小幅度賣超，但與淨流入至其他亞洲大型市場的金額相比，這樣的賣超金額也顯得微不足道。

根據EPFR統計，外資在上週買進大陸股市12.99億美元，是連續第7週的買超；對於印度更是買超了14.19億美元，使得印度不但成為繼大陸之後，今年來第二個今年外資累計買超超過200億美元的亞股，連帶也讓印度指數今年來的漲幅由負翻正，甚至追上大陸、台、韓等股市，在今年來創下超過雙位數的漲幅。

根據統計，今年來新興亞洲的四大經濟體（大陸、印、韓、台），股市漲幅分別為22.05％、13.83％、26.14％、18.77％；韓國與台灣股市是由半導體出口帶動，大陸股市是由科技、消費與醫療領漲、印度股市則是由金融與消費支持，可見大陸、美國之間的貿易爭端不但讓科技業在亞洲形成聚落化效應，也刺激大陸、印兩大經濟體更往科技與消費等領域靠攏，並帶動相關供應鏈的重組。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，新冠疫苗的施打與配送，讓市場認為2021年新冠疫情對經濟的衝擊將不如2020嚴重，這樣的態度也反映在美銀美林最新一期的經理人調查報告上；比如經理人對風險性資產的加碼比重已來到69％的偏高水位，是2011年2月以來的最高水準，這雖反映出經理人的樂觀情緒，但在實際投資上，也代表著投資人近期應該要留意短線市場修正的壓力。

林雅慧指出，經理人對風險性資產的偏好提高，再加上美元偏向弱勢，必然也會影響到資金對新興市場資產的配置，亞洲股市在此環境下自然可望受惠；但由於現在市場資金極度寬鬆，資金出現輪動效應的機率也很大，因此即使亞洲經濟在新興市場中表現最佳，但投資人在實際配置上，不宜限制在特定區域，仍要以分散布局的方式才能掌握資金輪動的機會。

摩根多重資產團隊（Multi-Asset Solutions）全球多重資產策略主管John Bilton認為，儘管未來一至二季，疫情仍將主宰社交生活及工作型態，但疫苗的問市及持續寬鬆的貨幣政策，使團隊預期全球經濟動能在明年第一季將呈現更廣泛的回溫，且2021年經濟成長將回到趨勢之上。因此，驅動資產報酬的主要因素將由流動性和刺激政策逐步轉為經濟增長。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，根據多家券商預估，除美國上調經濟成長率之外，大陸第四季經濟增速也可望上調至5.9％～6.1％，2020全年增速預估也將上調至2.2％。雖然受到官方政策面與資金面趨緊因素的影響，上證指數近期在3,400點關卡呈現震盪，但伴隨大陸經濟加速與看好中長期增長潛力，除了大陸A股之外，在大陸有業務曝險的海外企業，其股票反而更成為今年成熟市場股市領漲的關鍵。

(工商 )