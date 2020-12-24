炎亞綸推出新創作專輯《摩登原始人》24日舉辦聽歌會，他所屬索尼音樂在2天燒掉上百萬新台幣，把場地佈置像是踏入火星世界。他新歌曲風多元，自我比喻成火種，笑說火種分很多種，坦承過去的自己較衝動，「一點就燃」，現在把能量放在創作上，用有趣、溫和的想像力去包裝。

炎亞綸個性直接，一向敢說敢言，過去常在臉書評論時事，曾發言失當遭網友圍剿，他表示以往的發言一開始就擺在有對立的角度，沒有做得更圓滑，「我想做的是跟世界溝通，不是對立」，他經歷過失言風波後，感性：「讓我身邊家人、夥伴擔心，我心裡也不好受，拋出的議題討論像是添了更多的柴火。」更自虧：「要封筆、封鍵盤。」

【即時新聞】炎亞綸全新專輯 [摩登原始人]聽歌會。(粘耿豪攝)

他因為在網路引起爭議，導致至今連看粉絲的私訊，心情滿害怕，「我們身處一個資訊不安全的時代，但那些也是我自己造成的。」他現在對於使用網路感覺有一條界線、不信任感，也因為在網路上頻頻傳出外流、竄改等，他認為這一切都是因為過去的大眾在網路上掉以輕心。

近日因紐籍機師波及防疫，讓台灣0本土破功，炎亞綸直呼：「抗疫尚未成功，防疫仍需努力。」並表示「在台灣的我們好像太過於輕鬆，相較外面的世界，感覺像身處玻璃球裡，這是好事，卻也不能輕易放下戒心。」至於他將參與臺南的跨年晚會，心情擔心？他喊：「會，大家剉咧等，希望沒事。」

炎亞綸新專輯邀陳珊妮擔任製作統籌，他們在2018年結緣，當時陳珊妮主動說想與炎亞綸合作，促成這次機會，他第一次配唱時，只錄2小時，陳珊妮就先請他回家休息，他當時心情微沮喪，以為自己唱不好，後來遇到昔日的師姐田馥甄，田馥甄透露錄音狀況跟他差不多，他才放寬心，盼未來能再度與陳珊妮合作。

(中時 )