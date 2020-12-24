立法院今天正式通過開放美國萊豬相關修法，含有萊克多巴胺的美豬進口已成定局，接下來就要看能否換來台美BTA或FTA？對此學者全認為短期不太可能，因新總統拜登上來後，將以解決國內疫情，經濟復甦為首要，不會觸及雙邊貿易協定。不過如果未來美國國會、產業持續支持，「拜登後2年任期有機會」。

由於拜登已公開說不跟任何人簽署新的貿易協議，也讓台美BTA前景黯淡無光。可是中經院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，拜登的話留有「美國國內環境獲得強化前」伏筆，所以不能驟下判斷，還要觀察一陣子。

但他同意台美BTA短期內不會是拜登優先考慮，上任首年必然以解決疫情、經濟復甦為要。中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈同樣持此看法，拜登團隊會以美國自身經濟問題、美中之間貿易衝突，回歸多邊協定為主要工作，雙邊FTA不會是優先選項。

兩位學者都認為，開放美國萊豬是川普前一直要求的，而美國本來就沒有說過要以國家之間簽署FTA做交換條件。徐遵慈表示，開放萊豬，比較像是我們跟其他國家簽署像CPTPP高品質貿易協定前，先表達我們願遵守國際標準的努力。

雖然短期台美BTA無望，但是徐認為，也許未來美國民意支持，國會也持續呼籲，兩國FTA簽署也會有新的發展。

李淳也相信，隨著台積電等更多半導體供應鏈到美國生產，台美雙邊投資緊密性增加，產生經貿上需求。加上美國國會壓力、產業呼聲，就有簽署FTA或BTA的成熟條件。他預期：「拜登後面2年有機會。」

他並直指明年有兩個時間點可以觀察，一個是美國貿易代表署（USTR）3月發布的美國貿易重點政策(障礙評估報告)，一個是7月份《美國貿易授權法》到期，看拜登有無向國會申請延長。如有並把簽署貿易協定內容納入，就有比較大機會。反之不延長，就表示他不會跟各國洽簽FTA。

(中時 )