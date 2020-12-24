大哥哥帶動唱幼兒園小朋友也跟著動起來。（吳敏菁攝）

愛心慈幼社快閃隊伍出發前，江金山校長鼓勵同學要發揮青年的熱情與愛心。。（吳敏菁攝）

給幼兒園小朋友的禮物充滿童趣。（吳敏菁攝）

聖誕老公公來祝福了，建國科技大學愛心慈幼社同學在聖誕節前夕舉辦一場意義非凡的「聖誕快閃添祝福2020傳佳音」活動，利用兩天時間分組前往彰化市19所幼兒園尋找2020位小朋友，們一起跳舞歡樂也贈送禮物。校長江金山表示，學生的熱情有如冬天一把火，除了能夠照亮夜空也能在寒冬中為大家帶來些許溫暖。

這項別出心裁「聖誕快閃添祝福2020傳佳音」在12月23日展開，為期兩天，愛心慈幼社同學兵分四路分別至彰化市立托兒所等19家公私立幼兒園與2020位小朋友康樂，帶小朋友一起跳舞，工作人員還打扮成聖誕老公公，送給小朋友們禮物，發揮年輕學生的熱情與愛心。小朋友們看到大哥哥大姊姊們聖誕老公公扮相，還背著一大袋禮物，都覺得非常開心。

愛心慈幼社林祐慶社長表示，感謝彰化市19所幼兒園的協助，在新冠肺炎疫情嚴峻，各機關學校門禁管制甚嚴之際，願意開放校園讓同學們進入與幼兒園小朋友一起歡樂共渡聖誕節。同學進入幼兒園時都戴口罩、量體溫、勤洗手，依實名制登錄各項資料，與小朋友們保持適當距離。

愛心慈幼社指導老師潘哲偉表示，這次籌備過程雖然辛苦也是給社團的同學們一個學習成長的機會，讓社團學分的意義能過凸顯出來，他也非常感謝19所幼兒園願意空出時間讓愛心慈幼社的學生有很好的學習機會，帶給這些孩子們留下美好的回憶。

(中時 )