民進黨團憑藉著多數優勢，今(24)表決通過9項萊豬進口相關的行政命令，國民黨立委陳玉珍從昨晚就現身守護食安晚會，更留下來夜宿立法院外，決心奮戰，而今天表決案結果確定後，她自爆忍不住流下眼淚，「對不起，我們沒有守住關卡」。

陳玉珍晚間在臉書寫下，「心很累，雖然知道這幾乎是一場場必輸的表決戰，但是當結果浮現時，還是忍不住流下了眼淚」。她不滿地說，孩子的健康、國人的食安，還有近七成民意的反對，這一切，在總統蔡英文的意志面前，都像是什麼都沒有似的。

對此，陳玉珍感到滿滿無力感，她直言，「即便是所有在野黨聯合反對，也是沒有用！這就是一黨獨大的後果！」

不少網友見狀後，也紛紛留言安慰陳玉珍，「人數不夠，不能責怪」、「辛苦了、也知道你們無法突破、有心就好」、「現在就只有等人民站出來，民進黨太鴨霸了」、「沒事，本來就是螳臂擋車，手沒夾傷就好」。

另外，國民黨主席江啟臣率國民黨立院黨團鞠躬向民眾道歉，他也說，反萊豬還沒有結束，接下來還有萊豬公投二階段連署，萊豬的攻防還沒結束。

(中時新聞網)