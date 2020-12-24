桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）
青年局輔導的眾多優良職人也擺攤介紹獨家商品。（蔡依珍攝）
青年局輔導的眾多優良職人也擺攤介紹獨家商品。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞設置7大防疫措施。（蔡依珍攝）
桃園商業精品大賞設置7大防疫措施。（蔡依珍攝）
現場還有「2020桃園生活節全城趣購物」線上叫賣活動。（蔡依珍攝）
現場還有「2020桃園生活節全城趣購物」線上叫賣活動。（蔡依珍攝）

桃園市政府振興經濟，今年首度舉辦「2020桃園商業精品大賞」，24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT(Made in Taoyuan)商品，包含家電品牌、精緻好禮、觀光工廠、青創產品、家具工藝及品味好茶等共215攤，桃園市長鄭文燦表示，常常到世貿參展發現廠商來自桃園，決定巨蛋整修好一定要舉辦專屬自己大展，強調3年後青埔的桃園會展中心將落成，現在就要蓄積能量，讓桃園精品大賞成特色。

業者也紛紛祭出獨家好康優惠，像是桃園喜來登就有展場限定的蘭陽櫻桃片皮烤鴨宴，一鴨三吃包含6道港式飲茶只要2200元，另有平日自助餐券5張也只要3750元。其他像是尊爵天祭大飯店也推出年菜大優惠，唯有入場才能享受好康。

鄭文燦表示，桃園是台灣製造業的重心，有不少在地企業生產許多優質產品，因此在疫後經濟振興階段，市府與桃園市商業會共同合作，遴選122家優質企業共同參展，販售眾多桃園製造MIT（Made in Taoyuan）商品，包括家電品牌、精緻好禮、觀光工廠、青創產品、家具工藝及品味好茶等，歡迎市民朋友在歲末之際一次購足，並一覽足以代表台灣的桃園製造優質品牌。

鄭文燦說，桃園各行各業產值比重高，不僅年工業產值約3兆元，是台灣製造業的重心，作為產品開發的領頭羊，也帶動台灣整體的經濟力。市府曾辦理桃園婦幼商品展、食安嘉年華會等，皆相當成功，這次以「桃園精品」當主題，讓市民朋友看見桃園優秀的在地企業，打造桃園新的特色展覽。

鄭文燦也提到，位於青埔的桃園會展中心，擁有國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施，最大的會議中心內部可容納約2000人，展覽館則可規劃約600個攤位，全案預計2023年完工，相信未來桃園會展中心會成為展覽空間的核心選擇，活絡桃園產業活動，未來3年內，市府會在桃園辦理多樣化的展覽，希望在桃園會展中心啟用前，帶動桃園會展產業（MICE）的成長，推升桃園優勢產業至國際舞台。

鄭文燦也說，雖然桃園巨蛋最初是以體育活動為主，仍兼具集會、展覽、音樂展演等功能。桃園巨蛋在歷經一年修繕後，耗資經費約3億6000萬元，不僅透過最初的工程師及建築師進行修復，並更新屋頂薄膜、冷氣空調、活動式座椅等大量設施，大幅提升展覽環境。除了桃園商業精品大賞在桃園巨蛋辦理外，後續也將有桃園家具展在此辦理，希望能持續帶動桃園在地消費商機。

「2020桃園商業精品大賞」展出時間為每日上午10時至下午6時，每日還有不同主題的精彩活動，如：未來科技教育講座、「樂高變裝小子！」造型賽、萬能科技大學時尚造型設計系合作辦理「我型、潮我看！」時尚走秀、同時也邀請玩樂磚家合作規劃樂高玩樂區，讓無論大小朋友都能在此大秀創意；展覽中也設置難得一見的「小小飛手闖關」無人機體驗區，透過飛行闖關活動，讓參與者感受無人機帶來的科技魅力。展覽期間於桃園火車站後站設有接駁車，歡迎民眾多多利用。

桃園商業精品大賞設置7大防疫措施，包含觀展人數實施總量管制，動線單向導引管制行進動線；進入館內實施實聯制，要刷身分證或寫健康聲明書入內；量體溫及手部酒精消毒；全程戴口罩；不提供試吃、試喝、禁止飲食；公共區域定時消毒；手舉告示標語及廣播提醒，呼籲民眾配合。

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(中時 )

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