桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）

桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）

桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）

桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）

桃園商業精品大賞24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT（Made in Taoyuan）商品。（蔡依珍攝）

青年局輔導的眾多優良職人也擺攤介紹獨家商品。（蔡依珍攝）

桃園商業精品大賞設置7大防疫措施。（蔡依珍攝）

現場還有「2020桃園生活節全城趣購物」線上叫賣活動。（蔡依珍攝）

桃園市政府振興經濟，今年首度舉辦「2020桃園商業精品大賞」，24日起一連4天在桃園巨蛋登場，活動集結眾多MIT(Made in Taoyuan)商品，包含家電品牌、精緻好禮、觀光工廠、青創產品、家具工藝及品味好茶等共215攤，桃園市長鄭文燦表示，常常到世貿參展發現廠商來自桃園，決定巨蛋整修好一定要舉辦專屬自己大展，強調3年後青埔的桃園會展中心將落成，現在就要蓄積能量，讓桃園精品大賞成特色。

業者也紛紛祭出獨家好康優惠，像是桃園喜來登就有展場限定的蘭陽櫻桃片皮烤鴨宴，一鴨三吃包含6道港式飲茶只要2200元，另有平日自助餐券5張也只要3750元。其他像是尊爵天祭大飯店也推出年菜大優惠，唯有入場才能享受好康。

鄭文燦表示，桃園是台灣製造業的重心，有不少在地企業生產許多優質產品，因此在疫後經濟振興階段，市府與桃園市商業會共同合作，遴選122家優質企業共同參展，販售眾多桃園製造MIT（Made in Taoyuan）商品，包括家電品牌、精緻好禮、觀光工廠、青創產品、家具工藝及品味好茶等，歡迎市民朋友在歲末之際一次購足，並一覽足以代表台灣的桃園製造優質品牌。

鄭文燦說，桃園各行各業產值比重高，不僅年工業產值約3兆元，是台灣製造業的重心，作為產品開發的領頭羊，也帶動台灣整體的經濟力。市府曾辦理桃園婦幼商品展、食安嘉年華會等，皆相當成功，這次以「桃園精品」當主題，讓市民朋友看見桃園優秀的在地企業，打造桃園新的特色展覽。

鄭文燦也提到，位於青埔的桃園會展中心，擁有國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施，最大的會議中心內部可容納約2000人，展覽館則可規劃約600個攤位，全案預計2023年完工，相信未來桃園會展中心會成為展覽空間的核心選擇，活絡桃園產業活動，未來3年內，市府會在桃園辦理多樣化的展覽，希望在桃園會展中心啟用前，帶動桃園會展產業（MICE）的成長，推升桃園優勢產業至國際舞台。

鄭文燦也說，雖然桃園巨蛋最初是以體育活動為主，仍兼具集會、展覽、音樂展演等功能。桃園巨蛋在歷經一年修繕後，耗資經費約3億6000萬元，不僅透過最初的工程師及建築師進行修復，並更新屋頂薄膜、冷氣空調、活動式座椅等大量設施，大幅提升展覽環境。除了桃園商業精品大賞在桃園巨蛋辦理外，後續也將有桃園家具展在此辦理，希望能持續帶動桃園在地消費商機。

「2020桃園商業精品大賞」展出時間為每日上午10時至下午6時，每日還有不同主題的精彩活動，如：未來科技教育講座、「樂高變裝小子！」造型賽、萬能科技大學時尚造型設計系合作辦理「我型、潮我看！」時尚走秀、同時也邀請玩樂磚家合作規劃樂高玩樂區，讓無論大小朋友都能在此大秀創意；展覽中也設置難得一見的「小小飛手闖關」無人機體驗區，透過飛行闖關活動，讓參與者感受無人機帶來的科技魅力。展覽期間於桃園火車站後站設有接駁車，歡迎民眾多多利用。

桃園商業精品大賞設置7大防疫措施，包含觀展人數實施總量管制，動線單向導引管制行進動線；進入館內實施實聯制，要刷身分證或寫健康聲明書入內；量體溫及手部酒精消毒；全程戴口罩；不提供試吃、試喝、禁止飲食；公共區域定時消毒；手舉告示標語及廣播提醒，呼籲民眾配合。

(中時 )