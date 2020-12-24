2020年已接近尾聲，華南銀行再推出「2個月期、年息0.4％美元優利定存專案」，手上握有美元資產或對投資美元有興趣的民眾可以好好把握今年最後的優利機會。

華南銀行推出的美元優利定存不需要搭配理財產品，無論是DBU（外匯指定銀行）客戶或OBU（國際金融業務分行）客戶，也不限個人戶或企業戶，臨櫃以新台幣結購或自其他銀行匯入之美元新資金，每筆定存承作最低金額個人戶單筆達1萬美元以上、企業戶單筆達5萬美元以上，即可享有2個月存期、年利率0.4％的優惠美元定存利率，相較目前2個月期美元定期存款牌告利率只有0.1％，讓客戶額外多享3倍獲利，專案活動期間自即日起到2020年12月31日或額滿即提前截止。

此外，華南銀行針對數位存款帳戶（SnY）也提供額外的優惠，線上使用SnY數位帳戶即可享有「結匯享優〝匯〞」、「外匯活期存款享優〝利〞」、「基金申購手續費享2折優待」。

現在以外幣SnY數位帳戶透過網路銀行或行動銀行結購／售外匯存款，立即享有匯率優惠，以SnY數位帳戶交易可享美元優待3分、澳幣優待2分、人民幣優待0.3分、歐元優待6分、日圓優待0.07分等14種幣別的匯率優惠。

SnY數位帳戶也提供優惠活存利率，只要存入美元、澳幣、人民幣活期存款，美元在3,000元以下、澳幣在3,000元以下或人民幣在20,000元以下，就可以享有該幣別「6個月期定存牌告」優惠利率計息，讓客戶資金可以隨時靈活運用同時享有定存高利計息。

另外，對於具基金投資需求的客戶，SnY數位帳戶申購基金也提供了手續費2折的優惠。

(工商 )