根據中央銀行公布11月的M1B及M2年增率，雙雙大幅上揚，各來到14.3％及7.6％，分別創126個月及134個月以來新高，其中活期性存款餘額來到19.34兆元、連續13個月創歷史新高，且年增率15.47％、創127個月最大。

央行官員表示，11月M1B及M2年增率連袂走高，主要因外資匯入，及放款與投資成長增加的影響，並且外匯淨收入增加，其中以活期性存款增加最明顯，包括廠商現金增資、認購股權、基金申購及贖回、建設公司的建設款項、及股市交易熱絡有關。

央行官員指出，11月活期性存款中的證券劃撥存款帳戶餘額為2.63兆元，創史上最高，個人戶（散戶）在台股集中市場占比上升至62.0％，高於10月的61.5％，外資占比也增加至28.9％，高於10月的28.8％，且單月買超台股1,090億元，即內資及外資都積極進入股市。

統計台股11月股價指數月平均上揚至13,394點、續創歷史新高，連帶股市日平均成交值再破2,000億元（今年來第三度）至2,163億元，融資餘額也來到2,219億元的逾二年新高，台股續航動能強勁。

觀察11月M1B與M2的差距擴大至6.7個百分點，創123個月最大，累計今年1至11月M1B及M2平均年增率分別為9.79％及5.60％，準備貨幣平均年增率為8.33％。

(工商 )