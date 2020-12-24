中華郵政公司為迎接牛年來臨，訂於2020年12月24日至2021年3月21日在郵政博物館舉辦「Happy牛Year－生肖郵票特展」，展出與牛相關之郵票及生肖郵集，並規劃趣味場景主題區，歡迎蒞臨參觀，一同歡慶牛年到來，祈願諸事順心、Happy牛Year。

展覽期間相關活動如下：

一、開幕典禮及專題演講：特展首日（2020年12月24日）上午10時至11時於6樓展場舉行開幕典禮，同日上午11時至12時舉辦專題演講，邀請臺灣生肖集郵研究會會長王忠振主講「中華郵政生肖郵票60年」。

二、臨時郵局：2020年12月24日下午1時至4時於1樓營業廳設立臨時郵局。

三、迎新春送春聯：2021年1月30日下午2時至4時，邀請3位書畫家於6樓展場揮毫寫春聯，讓參觀民眾帶回家增添節慶喜氣。

相關展覽詳情請至中華郵政全球資訊網或郵政博物館網站查詢。

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