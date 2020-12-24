陶喆時隔3年，在24日推出新歌〈聖誕之吻〉，這是他在12月初赴大陸防疫隔離14天的閉關期間創作成品，該詞曲、製作編曲都一手包辦，甚至連MV也在隔離房內自拍自導自演，十分用心，這首歌代表他在年底送給粉絲、家人最大的耶誕祝福禮物，談到新年願望，他盼在明年與老婆Penny能夠再添一個牛寶寶。

陶喆也希望身邊的親朋好友都能身體健康，「期盼全球疫情趨緩得到控制，新作品和演唱巡演可以順利進行。」他記錄起每天的隔離日記，分享「隔離期間你最需要與不需要擔心的10件事」，例如不需要擔心遲到、不需要打扮、不需要擔心宿醉等，相對列出相對最需要擔心的10件事，其中他坦言很因為擔心因為離家太久，讓兒子會認不出他，深怕兒子喊他：「叔叔。」

他在隔離期間，沒有閒著，難得從大學畢業後，首次動手洗衣服、學習架攝影機、自拍直播等，他甚至為了能夠好好享受淋浴之樂，首度在鏡頭前穿著海灘短褲當起水電工，就地取材臨機應變，利用保護器材的保麗龍來解決「一直昂首噴水」的蓮蓬頭，還開玩笑說應該寫一首〈沒有蓮蓬頭的日子〉。

因為疫情影響，陶喆海外工作先暫緩，直到在12月才安排赴大陸進行工作，他將參加北京跨年晚會、浙江衛視《天賜的聲音》錄影等，行程滿檔，他與老婆、兒子分隔兩地，每天把握時間一家人視訊，維繫感情，他計劃在農曆年前返台，陪伴家人歡慶年節。

(中時 )