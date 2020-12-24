AKB48 Team TP 6位團員陳詩雅、潘姿怡、冼迪琦、劉曉晴、林于馨、李孟純，24日參與「嗨起來!白爛貓五週年特展」記者會，隊長陳詩雅透露今年也是她加入AKB的第5年，一聽到白爛貓剛好要慶祝5歲生日，心裏特別有感觸，開心：「剛看了展覽真的很用心有趣。」

成員林于馨身為貓奴，興奮說一見到白爛貓超開心，孟純也笑表示團員們最近忙著籌備明年的公演，昨托白爛貓的福，讓她們可以偷閒一下，一起來逛有趣的展覽，也能度過特別的平安夜，潘姿怡與冼迪琦還提到私下是白爛貓的貼圖愛用者，冼迪琦最愛用「傻爆眼」、「再不回我就報警」，潘姿怡則認為自己個性較搞怪，白爛貓的貼圖模樣，都還蠻符合她私底下的樣子。

在開幕現場，黃子佼擔任主持人，他逛展後大讚展覽非常用心，「真的打造了很多驚喜的一個白爛貓小鎮，當中有很多梗，很多小細節等著大家去發掘」，白爛貓的好朋友吳青峰也送來花籃祝賀。

(中時 )