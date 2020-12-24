為了推廣屏東可可，美和科大舉辦「從農場到餐桌—可可套餐廚藝挑戰賽」，第一名由屏榮高中「可可突擊隊」獲得。（潘建志攝）

為了推廣屏東可可，美和科大舉辦「從農場到餐桌—可可套餐廚藝挑戰賽」，邀請高中職、五專學生以可可入菜，創作更多特色料理。（潘建志攝）

屏東可可產業蓬勃發展，除了自創巧克力品牌多，也與大賣場等品牌合作，產業分工更細膩，發展自己的特色。縣府、美和科技大學也輔導或與業者合作，產官學一起推廣可可產業，24日舉辦可可套餐廚藝賽，以可可入菜創作更多特色料理。

屏東縣目前種植可可的農戶超過100戶，種植面積約300公頃，因可可是耐蔭植物，種在檳榔樹、香蕉樹下很適合，六堆客家地區因檳榔業轉型，成為主要種植區，是客庄新興產業。目前屏東巧克力自有品牌近30家，有5座可可莊園。

縣府客務處長陳麗萍說，屏東可可產業經這幾年發展已愈來愈成熟，由種植可可果到製成巧克力需要11到12道手序，屏東是世界上少數能「Tree to Bar」（從可可樹到巧克力）一條龍從種植可可到製成巧克力的地區。

他說，因產業愈來愈繁複，分工也愈細膩，有的可可農專門種植、收果，有的業者負責發酵、代工，也有業者負責製作及行銷巧克力，包括可可莊園在內的部分業者，則擁有一條龍的能力，不同業者及品牌也發展出自己的特色。

例如有的強調有機巧克力，有的加入花生、紅藜、果乾等不同風味的巧克力，也有業者不只製作巧克力，也與生物科技業者合作，開發面膜、美容品、保健品等高副加價值產品。

美和科大近年也與在地可可業者合作，設計特色課程、開發特色產品，或協助行銷推廣，24日舉辦「從農場到餐桌—可可套餐廚藝挑戰賽」，邀請高中職、五專學生共10支隊伍，以可可入菜創作更多特色料理。

參賽隊伍需設計主餐、甜點及飲品3項餐點，每項餐點需融入30％比例的可可相關原料，希望發揮在地食材的特色。評分標準包括餐點設計、餐桌布置、團隊默契、衛生安全等項目。

冠軍由屏榮高中張智凱、張語麟與林炘蓉組成的「可可突擊隊」獲得，他們製作的主菜「有雞可乘」，同時獲得主菜類第一名，是將可可粉與雞肉一起調理，口味搭配無違和感，同心層次多樣又豐富，獲得評審們一致青睞。

(中時 )