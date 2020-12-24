男星KID（林柏昇）以節目《綜藝玩很大》演藝事業登上顛峰，感情生活也成為注意焦點，過去曾認戀女星貝童彤和許維恩，先前還有和網美鬧緋聞，今（24）日平安夜下午突然緊抱李佳穎放閃，引起熱議；但KID被抓包第一時間把李佳穎標記成李佳薇網友全笑歪，有人還貼出她的熱門歌曲〈大火〉猜測她躺槍心情。

KID今日下午無預警在臉書發文「放閃」，曬出一系列緊抱李佳穎揹在身上甩的照片，畫面中兩人都笑得很甜蜜，在文中提到「我跟李佳穎決定公開 這組照片」，還說兩人認識經過，讓所有人以為他們公開戀情；不過，經《ETtoday星光雲》報導指出，KID經紀人否認戀情，表示只是錄節目拍的照片。

KID今（24）日平安夜下午突然緊抱李佳穎放閃，引起熱議。(圖/ 摘自林柏昇KID臉書)

但放閃事件最一開始有個趣味小插曲，有網友打開KID文章的編輯紀錄，注意到KID居然標記錯誤女主角，把女演員李佳穎標成歌手李佳薇，變成「20201224下午13:14我跟李佳薇Jess Lee決定公開」；而巧合的是，李佳薇日前才在臉書分享自己上《綜藝玩很大》的心得，結果沒想到躺著也中槍。

不過，KID一開始把女主角標記成李佳薇，讓網友笑翻。(圖/ 摘自林柏昇KID臉書)

女星李佳薇。(圖/ 取自中時資料庫，盧禕祺攝)

許多人被KID粗心舉動笑翻，「恭喜恭喜，但是標錯人是不是有點太瞎了」、「李佳薇是在哈囉」、「錯人啦」、「李佳薇嚇了一跳」、「很KID，哈哈哈，能感受到她的開心到標錯」，有網友更貼出李佳薇的歌曲〈大火〉，讓其他人再度笑歪。

(中時新聞網)