慶祝耶誕節，萬金聖母聖殿24日晚間舉行迎聖嬰遊行及子夜彌撒，許多遊客到聖殿參觀，感受耶誕氛圍。（潘建志攝）

慶祝耶誕節，萬金聖母聖殿24日晚間舉行迎聖嬰遊行及子夜彌撒，許多遊客到聖殿參觀，感受耶誕氛圍。（潘建志攝）

慶祝耶誕節，萬金聖母聖殿24日耶誕夜舉行迎聖嬰遊行、子夜彌撒，因為近日再次出現本土案例，防疫層級提高，進入教區須戴口罩、禁止飲食。近年來因遊客爆增，原本該平靜肅穆的宗教活動淪為「萬金夜市」，聖殿表示歡迎遊客，但請尊重宗教活動。

每到耶誕節，萬金聖母聖殿及周邊的萬金、赤山社區，除了聖殿以燈光、飾品裝飾教堂，教友們也會在家門口布置馬槽、聖嬰、天使等耶誕節相關物品，整個村落化身為充滿濃濃宗教味的「耶誕村」，充滿佳節氛圍。

聖殿在耶誕夜晚上7點30分舉行迎聖嬰遊行，神父、教友與當地學生打扮成聖母，隨著牛車隊伍前往聖嬰降臨地點「後壁埔」迎聖嬰，晚間9點則舉辦子夜彌撒及親吻聖嬰儀式，不過近日再次出現新冠肺炎本土案例，群聚活動需更加注意，聖殿神父李漢民表示，會安排人力入口處量體溫，活動過程宣導加強戴口罩並保持安全社交距離，教區內一律禁止飲食；萬巒鄉公所也會要求攤商落實戴口罩、暫停試吃、食物加蓋等。

近年來因萬金耶誕節活動成為全國焦點，吸引大批遊客，聖殿周邊攤商林立，儼然成了「萬金夜市」。2017年縣府退出改由萬巒鄉公所接手辦理，因規模縮小，人潮明顯減少，但為了地方生計攤販無法禁絕，只能請遊客保持整潔並尊重宗教儀式。

(中時 )