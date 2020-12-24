展望2021，「防疫樂活運動」仍舊為全台民眾的生活新常態，瞄準後疫情時代持續攀升的數位消費需求，台灣Visa在2021年的全年禮遇圍繞數位生活消費場景設定，網購、美饌、娛樂、旅遊優惠一網打盡，為消費者的嶄新數位生活型態加添禮遇。

網路購物持續發燒，Visa攜手蝦皮推出消費滿額回饋，Visa卡持卡人凡至蝦皮購物海外直送館專區，單筆刷卡滿250元3次，即可享100元優惠券一張；12月31日前，凡輸入指定折扣碼，單筆消費滿1,500元即享25％折扣。

此外，Visa更推出海外網路購物保險禮遇，若購買商品超過30天未送達、商品不完整或損壞，經保險公司認定最高可獲得Visa御璽卡200美元或Visa無限卡1,000美元的理賠金額，只需使用Visa卡付款即符合保障資格，保障持卡人的網購消費權益。

數位生活必備的3C產品，Visa也獨家推出Apple Rewards Store精選購物優惠，盡享3C數位配備，Visa無限卡與御璽卡持卡人於消費前6個月內新增一筆海外交易，在Apple Rewards Store消費金額滿萬元，最高即可折抵1,500元。

Visa持卡人在國內電商購物也有消費滿額禮遇。Visa持卡人於Momo購物網使用Apple Pay或Google Pay綁定Visa卡支付momo訂單，單筆滿500元即享100元momo紅利金。另外，Visa金融卡持卡人於KLOOK消費享8％優惠。

防疫期間爆炸性成長的美食外送，也再度納入優惠禮遇，Visa與foodpanda合作，Visa卡持卡人自2021年2月1日起，新客凡輸入指定折扣代碼，滿50元即享5折優惠；舊客於指定期間輸入折扣代碼，即可享12次10％ off優惠，最高折抵50元。針對生鮮雜貨訂單，Visa更祭出首購優惠，持卡人凡輸入指定折扣代碼，消費滿400元即可折200元。

不能出國的非常時期Visa勸敗台灣伴手禮致贈國外親友，iCarry台灣伴手禮平台提供Visa持卡人專屬優惠，凡於官網下訂台灣伴手禮並且配送至中國大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、日本、韓國、美國、加拿大、澳洲、法國，輸入指定折扣代碼，即可享商品金額5％折扣，每筆訂單最高現折150元。

國內旅遊熱度持續，Visa無限卡、Visa御璽卡持卡人也將盡享相關禮遇，包括Agoda訂房優惠最高12％起，以及全台精選飯店平日住宿最低2,900元起，Visa無限卡持卡人凡入住全台精選五星級飯店指定房型，即享平日住宿+一泊二食優惠最低3,700元起，以及全台精選球場平/假日擊球優惠最低2,050元起，讓Visa持卡人暢遊全台。針對特定出國需求持卡人，機場接送與機場快速通關服務亦不打折。其他生活日常方面，Cama Cafe以及全國加油站提供Visa金融卡持卡人每日優惠，Burger King漢堡王提供Visa持卡人每日優惠。

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