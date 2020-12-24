2020年最後倒數計時，UUPON大數據洞察解析，發現今年台灣人真的好辛苦。

疫情壟罩全球，加上名人猝逝，被網友稱為「惡靈惡靈」的2020年讓人好不安；調查發現，台灣人在送舊迎新的時刻，最大的新年願望就是「身體健康」，其次才是「賺大錢」、「職場成就」。

一整年下來，女性最關注的事件就是「新冠肺炎疫情蔓延全球」，男性對「美國大選」、「台灣大選」、「東京奧運延期」等政治、國際議題更為關心。

受到整體大環境的影響，台灣人也預先做好明年規劃，高達近九成的受訪者表示，規劃將在2021年進一步自我投資；其中，「理財」、「保健」、「專業技能」更是最重要的目標。相較之下，月收入不到3萬元的小資族群，最關注的就是「保健」的規劃，而月收入超過6萬元以上的族群，則是最在乎「理財」的項目。

UUPON本次大數據洞察，以《2020-2021跨年調查》為主題，邀請全台超過3,000位民眾訪查，受訪者居住地遍及全台，年齡層普及為20歲至60歲以上，具95％之信心水準。提供即將到來的2021年，整體台灣民眾的行為觀察指標，並進一步預測包括消費市場、公共議題等，未來全新一年台灣各層面的公眾行為洞察。

UUPON調查發現，包括「危機意識」、「提升生活品質」都是規劃自我投資的考量因素，30％的受訪者計畫「理財」，24％的受訪者要認真「保健」。而跟今年自我投資的支出預算相比，台灣民眾在「專業技能」的花費預算增幅最高；若以實際花費金額來推估，近六成民眾預計花費平均一個月的薪資，來進行自我投資的相關花費。

從年齡指標觀察其中差異，發現20世代的年輕族群，相對來說更關注「保健」；30世代的社會中堅份子，相對在意「理財」；40世代的輕熟齡族群，則是相對重視「運動」規劃。

至於沒有計劃自我投資的少數民眾，並非因為花費時間、成本效益等考量，更主要的原因是「可用預算不夠」；尤其在收入3萬元以下的小資族，表現更為明顯。經此交叉比對推估，在經歷了2020年大環境不安感的氣氛之下，多數台灣民眾在整體收入允許下，還是寧願省下預算，投注資金先做好明年度自我投資的計畫。

入冬後台灣本土案例再爆，各地歡慶活動也傳出可能喊卡。疫情打亂了許多人的跨年計畫，UUPON大數據洞察，包括參加「煙火秀」、「演唱會」、「跨年派對」等戶外活動，台灣計畫參與的人數，相較去年降低；反倒是選擇「溫馨聚餐」的民眾，增加了超過10％。

對應到一般民眾對於跨年大餐的規劃，有63％的受訪者計畫「在家用餐」。跟去年相較，選擇餐飲外送的比例增加，而消費者在考量外送餐廳時，則會衡量是否有「紅利點數回饋」，及有沒有「會員專屬優惠」。

結合UUPON大數據分析，透過本次《2020-2021跨年調查》觀察台灣大眾行為，進行趨勢洞察及預測指標，提供台灣大眾市場具有高度價值的趨勢參考指標。

(工商 )