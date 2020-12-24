開發金控上月27日宣布要公開收購中國人壽，但目前「卡」在金管會。銀行局已完成開發金轉投資的相關財務指標審查，已核准此案，但開發金對中壽的持股將因這次公開收購，跨過50％，保險局必須依五大條件審查，目前關鍵在開發金是否有能力因應中壽未來10年的增資需求。

同時，台新金控近日也已向保險局送件申請，要併購保德信人壽，保險局強調，將依五大審核原則，即保障保戶及員工權益；資金來源必須符合法令及財務健全性；具經營保險業專業能力；長期經營承諾；因應未來增資需求的財務能力，來檢視台新金是否符合出任保德信人壽大股東的資格條件。

銀行局則表示，因為金控申請轉投資有15日必須回覆的期限，所以尚未受理台新金的申請案。

開發金董事會在11月27日通過，要以每股23.6元，公開收購中壽10億股，預估總金額達236億元，若收購成功，則開發金（含凱基證券）對中壽的持股比率將由34.82％拉高到55.95％。

富邦金控12月18日才宣布要以每股13元公開收購日盛金，其公開收購期間已開始計算，但更早宣布公開收購行動的開發金則尚未開始，引發市場討論。

金管會表示，金控公開收購金融機構，除了要向證期局申報外，因為金融是特許產業，必須各自主管機關同意，如富邦金收購日盛金要銀行局同意，開發金收購中壽則同時要取得銀行局及保險局的同意。

兩家金控宣布公開收購的時點亦不相同，開發金是董事會通過收購案，即先對外界公布，且表明要取得金管會同意後再進行；但富邦金是先到金管會溝通，董事會後公告要轉投資金融相關產業，並向金管會申請核准後，才宣布公開收購行動，才給外界富邦金「後發先至」的感覺。

(工商 )