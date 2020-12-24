立法院今天表決開放進口萊豬的行政命令，國民黨前立委沈智慧在立法院旁的濟南路舉辦「野薑花運動」，眼見場內僅有三名民進黨立委棄權，其餘綠委全程跟著黨意挺萊豬，沈智慧宣布列出30個萊豬立委名單，將列為罷免對象。

沈智慧公布了要罷免的30位萊豬立委名單包括：宜蘭縣的陳歐珀，屏東縣的鍾佳濱，高雄市的劉世芳、李昆澤、趙天麟、許智傑，台南市的王定宇、林俊憲、陳亭妃，嘉義縣的陳明文，嘉義市的王美惠，雲林縣的蘇治芬，彰化縣的陳秀寶、黃秀芳，台中市的陳柏惟、莊競程、黃國書、張廖萬堅、蔡其昌，桃園市的鄭運鵬、黃世杰，台北市的吳思瑤、高嘉瑜、林昶佐，基隆市的蔡適應，新北市的蘇巧慧、羅致政、余天、吳琪銘、賴品妤。

沈智慧表示，既然蔡政府與這些萊豬立委堅持餵人民毒豬，那人民也有權力罷免他們！只要罷免掉17位萊委，我們就能改變國會結構，改變一黨獨大的危機。並且選出真正為民著想的民意代表，馬上立法讓台灣豬肉零檢出，把蔡政府強行闖關的行政命令，送回美國去！

(中時 )