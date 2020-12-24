大家都希望談戀愛時可以快樂又甜蜜，享受愛情的喜悅，偏偏有些人總是想太多，或是愛和另一半吵架，然後再哭哭啼啼，好像世界上他是最慘的人。星座運勢網站「星座上上簽」點名以下3個星座，談戀愛時最愛哭，不但看起來很可憐，又帶給愛人壓力！

▍1.獅子座

獅子座的個性敢愛敢恨，熱情又衝動，戀愛中的獅子很愛逞強，裝做很兇狠的樣子，等到把愛人氣走，他又躲起來偷哭。因為他這種個性，導致戀愛的磨合期很長，兩人會經歷許多次爭吵，這也讓獅子常常為了愛情垂淚。

▍2.天蠍座

天蠍很常裝做不在乎的樣子，其實內心非常敏感，一點風吹草動都會讓他坐立難安，在感情中尤其如此，常常會在夜深人靜的時候亂想。天蠍談戀愛常吃苦，而且往往是自找的，即使愛人對自己很好，他還是會試探對方，來尋求安全感，這樣不但帶給對方壓力和痛苦，也讓天蠍常常暗自躲起來流淚。

▍3.雙魚座

雙魚在談戀愛的時候腦海中總是充滿小劇場，而且會把自己設定成一個癡情又可憐的角色，他們會對各種細膩的情緒鑽牛角尖，然後沉浸在自己寫好的劇本之中，默默流淚，有時候也和情人沒什麼關係，只是雙魚愛哭而已。

(中時新聞網)