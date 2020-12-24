波蘭的氣候和環保主義者，前往德國駐華沙大使館遞交陳情信，其內容是要求德國能夠重新考慮原本的「非核家園」能源政策，因為這個政策不環保，會導致更多的二氧化碳排放。

世界核能新聞(WNN)報導，德國在2011年，通過淘汰核電的決定，預計在2022年底，現有的6座核反應爐會全部停止運轉。據德國官方的說法，屆時可再生能源可以替代核能退役後的空缺。

但是德國的東邊鄰國-波蘭對愈來愈近的核電停止感到憂心，12月18日，波蘭環保聯盟FOTA4Climat的代表德國華沙大使館，提交了一份由波蘭科學家、知識界、環保運動者和公民簽名的公開信，其主旨是期望德國能夠延役現有的核電廠。

他們認為，世界已身處氣候危機，因此德國有責任保留現有的零碳排能源，也就是核電，「直到出現了有效的、可大量存儲再生能源發電量的最新技術為止」。

FOTA4Climate代表說：「德國在還沒有擺脫煙煤、褐煤燃燒能源之前，就放棄使用低碳核電，將使碳排放量比現在更加惡化，這將在短期內難以克服，而且為了填補核電的空缺，德國勢必將繼續使用其他化石燃料，主要是天然氣發電。」

早在2019年12月，FOTA4Climate團隊，與其他德國的反廢核支持者，也曾抗議菲利普斯堡核電廠(Philippsburg NPS)被停用，可惜人微言輕。

波蘭環保團體FOTA4Climat到德國核電廠，希望這座核電廠能夠繼續延役使用。(圖/FOTA4Climat)

他們引用了聯合國政府間氣候變遷委員會（IPCC）的科學家報導：「只有迅速減少化石燃料的使用，才有機會將地球的大氣升溫的情況維持在1.5度，否則就很難扭轉。」

FOTA4Climate寫道：「我們呼籲德國重新考慮放棄核電的決定，或者等待其他能源科技可以完全擺脫化石燃料，並且有存儲可再生能源的技術。這才能為世界其他國家樹立良好榜樣。」

(中時新聞網)