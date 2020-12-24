詩韻合唱團感謝醫護人員辛苦防疫，至雲林縣北港媽祖醫院獻唱。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

一群喜愛歌唱的退休老師、扶輪社社友、醫師太太、家庭主婦組成詩韻合唱團，24日前往雲林縣北港鎮媽祖醫院獻唱，感謝疫情期間醫謢人員的辛苦防疫，特別選在平安夜當天用歌聲帶給醫謢人員溫暖與力量。

詩韻合唱團24日在媽祖醫院大廳，帶來50分鐘的合唱表演，1曲《媽媽請你也保重》，讓在場長輩感動不已，輕快的《耶誕鈴聲》、《娜奴娃情歌》激起眾人心中漣漪，最後《朋友》、《我永遠祝福您》，祝福現場民眾平安健康，引來熱烈掌聲。

合唱團團長洪劉春表示，詩韻合唱團成立15年，指揮朱淑智老師、執行長郭瑛芳女士及其40名成員，長期關注地方事務、熱愛鄉里，疫情持續近1年，醫謢人員的辛苦不容忽視，特別選在平安夜感謝醫護人員及祝福鄉親平安健康。

來賓雲林地檢署檢察長洪家原說，詩韻合唱團15年來不斷地在醫院、護理之家、台灣雲林監獄等地演出，總是用美妙的歌聲帶給大家溫暖，讓聽眾得到心靈的慰藉。

媽祖醫院院長吳錫金指出，合唱團在疫情期間熱心公益，藉由關懷活動安定大家心靈，希望求診民眾能在美妙歌聲中忘記病痛。另外，醫院持續關懷偏鄉社區鄉親健康，榮獲今年「第3屆台灣企業永續方案銅級獎」，特別感謝同仁的努力與付出。

(中時 )