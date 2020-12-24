疫情嚴峻，但民眾對流浪貓狗的愛心不減！魚中魚水族寵物舉辦公益認捐活動，今年共募集了五千多位民眾的愛心，轉換成近5萬個貓狗罐頭，排滿23個棧板！若以罐為單位疊起來，將超過10棟101大樓這麼高，可讓將近10萬隻的流浪貓狗飽餐一頓！

魚中魚水族寵物公益認捐活動邁入第五年，與進口代理寵物食品及用品的竣百公司合作，在全台31間門市做公益認捐活動，短短一個月募集了超過5,000位民眾的愛心，這些愛心認捐將轉換成48,294個貓狗罐頭，市價超過169萬元。

適逢魚中魚水族寵物創立至今30週年，今年又募集到這麼多的愛心認捐，代表民眾對魚中魚品牌的信任與支持，更顯得意義非凡！

同時，魚中魚特地跟人氣貼圖插畫家「一神」聯名，設計法鬥皮古與魚中魚30週年的獨家限量商品，有裝滿與寵物美好回憶的雙層行李袋，還有可為所愛動物撐起一把保護傘的晴雨傘，商品都具意義和紀念價值。

此外，透過LINE原創貼圖官方授權，每個都貼有雷射防偽標籤。粉絲們不但可以趁機收藏憨厚可愛的法鬥皮古，魚中魚還會將販售收入5％捐做公益，幫助台中犬山居老弱殘病的流浪動物。

今日平安夜，竣百公司請貨車將這份聖誕大餐（狗罐頭27,558個，貓罐頭20,736個），透過台灣動物緊急救援小組，送給全台灣收養流浪貓狗的弱勢單位。

台灣動物緊急救援小組除了例行性的傷病犬貓救援、醫療、送養等工作外，還成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」。

為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾120個弱勢貓狗收容園區，有近2萬隻貓狗受惠。

(工商 )