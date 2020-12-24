蘇偉碩因發表反萊豬言論遭查水表。（資料照／黃世麒攝）

立法院會今(24日)處理萊豬相關法案與行政命令，在綠委人數優勢下，全部准予備查，萊豬明年元旦起就可以進口。醫師蘇偉碩今直言，今天並不是台灣人民的失敗，是民進黨價值的失敗，「萊豬有毒的事實不會改變，再多的打壓也掩蓋不了錯誤的政策禍延子孫」！

蘇偉碩痛批，「民進黨終究背棄了人民的託付以及創黨的精神，將過去的主張和理念放棄了。科學的證據是不容政治凌駕」。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，「台灣民主只剩黨意是無比悲哀，萊豬強行開放是對台灣多數民意的強暴。蔡英文和蘇貞昌沒有站在歷史正確的一方，民進黨今日的傲慢和蠻橫終究要付出代價。」

另外，民團表示，25日晚上將發起「哀悼民主、靜默夜行」的繞行行動，邀請民眾穿黑衣戴口罩，晚上7點從自由廣場集合出發，手持燭光和萊豬立委的照片，繞行立法院後到凱道默哀。31日將在景福門旁的信義路跨年夜宿，隔日元旦升旗向獨裁的總統府表達抗議。

(中時新聞網)