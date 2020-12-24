政府擬在明年1月開放萊豬進口，立法院會今天表決萊豬進口的行政命令，但表決時民進黨團具人數優勢，行政命令准予備查。宅神朱學恒表示，因為一開始的戰略就錯誤，所以民進黨這次並沒有贏，民進黨接下來的難題是，新的美國貿易代表戴琪會不會領情，以及日本的福島五縣農林水產品能不能快速通過。
朱學恒在《ETtoday新聞雲》雲論撰文表示，民進黨接下來的難題是，2021年1月1日進口萊豬的人情，新的美國貿易署代表戴琪會不會領情；日本福島五縣農林水產品能不能快速通過，則是下一個挑戰，你賣了人情給CPTPP 2021年輪值主席的日本，但是投票時必須要過半數的會員國同意才行。光是這兩個議題就足以讓民進黨明年揹著千斤重擔前行了，其他議題還有多少能量可以他顧，實在很令人懷疑。
朱學恒認為，藍營的部分表現並不好，這本是總統大選以來，對在野黨最好的議題。但正因為2022年和2024年是兩場分開的選舉，目前殘存的藍營政治人物各自的考慮不同。所以盧秀燕不用在乎美方觀感，其他一些過氣的政治人物當然也不需要在乎，反正能夠博取到多少眼光都是賺；倒楣的就是現任國民黨主席江啟臣，如何彌補跟美方之間的關係。
朱學恒指出，在這一波決戰當中，因為一開始的戰略就錯誤，所以民進黨沒有贏，但國民黨沒有中央集權的戰術，本來應該大勝的局，也只能打到沒有輸的局面。
(中時新聞網)
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