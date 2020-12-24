政府擬在明年1月開放萊豬進口，立法院會今天表決萊豬進口的行政命令，但表決時民進黨團具人數優勢，行政命令准予備查。宅神朱學恒表示，因為一開始的戰略就錯誤，所以民進黨這次並沒有贏，民進黨接下來的難題是，新的美國貿易代表戴琪會不會領情，以及日本的福島五縣農林水產品能不能快速通過。

朱學恒在《ETtoday新聞雲》雲論撰文表示，民進黨接下來的難題是，2021年1月1日進口萊豬的人情，新的美國貿易署代表戴琪會不會領情；日本福島五縣農林水產品能不能快速通過，則是下一個挑戰，你賣了人情給CPTPP 2021年輪值主席的日本，但是投票時必須要過半數的會員國同意才行。光是這兩個議題就足以讓民進黨明年揹著千斤重擔前行了，其他議題還有多少能量可以他顧，實在很令人懷疑。

朱學恒認為，藍營的部分表現並不好，這本是總統大選以來，對在野黨最好的議題。但正因為2022年和2024年是兩場分開的選舉，目前殘存的藍營政治人物各自的考慮不同。所以盧秀燕不用在乎美方觀感，其他一些過氣的政治人物當然也不需要在乎，反正能夠博取到多少眼光都是賺；倒楣的就是現任國民黨主席江啟臣，如何彌補跟美方之間的關係。

朱學恒指出，在這一波決戰當中，因為一開始的戰略就錯誤，所以民進黨沒有贏，但國民黨沒有中央集權的戰術，本來應該大勝的局，也只能打到沒有輸的局面。

拔劍四顧心茫茫，滿山遍野豬隊友 從八月以來，在台灣持續的含萊克多巴胺美豬開放進口的議題一直是政壇難解的一個謎團。謎團之一是它開放的沒有前兆，是由蔡英文總統忽然宣布的，衛福部、農委會、經濟部等單位看起來都沒有被告知(或者他們能力太差演技太好... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月24日 星期四

(中時新聞網)