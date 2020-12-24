新台幣兌美元升破29元，據保險局24日公布，壽險海外投資若完全沒有避險，前11月匯兌損失將高達新台幣4,621億元，是2019年前11月未避險匯損金額的4.7倍以上，但因台美利差縮小，今年壽險業買衍生性避險工具的成本節省21％，前11月總匯兌成本2,603億元，僅比去年同期增加4.8％。

美元趨弱、亞幣匯率走強，是今年第二季之後普遍的趨勢，壽險業在上半年壓力比較大，主要是新台幣匯率獨強，一次升足，造成一籃子貨幣避險失效，匯損增加；下半年新台幣升幅反而沒有韓元、人民幣等亞幣大，壽險業壓力有減緩，但避險工具成本、避險契約評價加上匯損、提列外匯價格變動準備金等，匯兌總成本2,603億元，仍是創同期新高。

12月新台幣仍持續升值，一度升破28.5元，今年以來新台幣升值已逾5.2％，加上壽險公司紛紛一次性增提外匯準備金，六大壽險公司前11月已增提215億元，12月還有公司會再增提，全年匯兌成本可能破3千億元。

金管會表示，即便壽險業匯兌成本持續增加，但扣掉這些成本後，今年前11月壽險國外投資淨利益高達5,853億元。即仍是壽險業投資最大收益，值得冒匯兌風險投資。

保險局亦公布，今年前11月壽險業稅前獲利達2,240億元，較去年同期成長21.5％，也創同期新高，但因為11月不少公司有匯損，所以11月等於整體壽險業稅前只多賺16億元，創今年以來的單月新低。

不過，因為債券殖利率走低，未實現評價利益增加，加上股市不斷創新高，壽險業投資的股票價值亦上揚，所以到11月底壽險業淨值達2兆4,655億元，創史上新高，且11月單月就增加3,294億元，亦創史上單月淨值增加金額最多的一個月。

(工商 )