案765的長榮紐籍機師確診後傳染多人，攻破台灣本土防線，但疫調不誠實，謊話連篇，更大鬧負壓病房，宣稱自己是代罪羔羊，成為全民公敵，不過近日傳出態度收斂許多，對此衛福部長陳時中表示，全靠一名「關鍵人物」出馬搞定。

陳時中今(24日)在廣播節目中動怒，痛批染疫機師鬼扯，「天天與廣達集團女員工膩在一起，怎麼可能會忘記」，且日常生活不檢點，平日不戴好口罩，就連已經在咳嗽也還是不戴，幸好台北車站執行很嚴格，機師才乖乖戴上。

陳時中也透露機師現況，指出當事人目前在負壓病房隔離，剛開始確實大發脾氣，怒罵醫護人員，認為自己是代罪羔羊，防疫人員不斷安撫也沒效果，於是派出醫福會執行長王必勝前往溝通。

王必勝表示，自己一方面透過醫護表達關心與安撫，但也對機師強調，若再有辱罵醫護甚至出現動手情形，就會依法提告，即便隔離結束也必須吃上官司，軟硬兼施下機師情緒也漸漸平復。

王必勝補充，其實不僅紐籍機師，過往也有不少個案在收容時大發脾氣，不過在院方盡力滿足患者的需求下，往往過了一天就釋懷，配合許多，而該機師經過溝通後，也已意識到自己所犯下的嚴重錯誤，呼籲民眾不需過度妖魔化機師。

(中時新聞網)