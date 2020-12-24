來台首戰才拿4分、8籃板及5助攻的台銀洋將艾爾文，24日表現大爆發，拿下23分、11助攻、9籃板及5抄截的準大三元，帶領台銀112比74痛扁高雄九太，賽後知道自己只差1籃板就摘大三元，艾爾文說：「我從不在乎數據，我只想贏！」

「我從來沒拿過大三元，這應該是我生涯最接近大三元的一次，我很開心總算能夠融入這個新團隊，我相信自己可以越來越適應，」艾爾文信心滿滿表示，「隔離期間最痛苦的就是不能離開房間，如今我已經恢復8成，接下來等著瞧吧。」

其實艾爾文很有機會拿下最後1個籃板，除了不少籃板遭到台銀隊友謝宗融「攔胡」，更在最後35秒被換下場休息，台銀總教練陳國維說：「我知道他只差1個籃板，反正他還有30幾場例行賽可以拿大三元，應該不用急著這場拿下吧。」

「其實我更在意的是，今天早上我對球員講出一些相當嚴厲的話，因為過去兩次跟九太對決，大家都沒把我交代的東西做確實，所以今晚我很欣慰球員做到我所叮嚀的所有事情，」陳國維說，「希望艾爾文加入以後，讓我們化學變化更好。」

「魔獸」謝宗融最後拿下21分、14籃板的亮眼雙十，對於自己搶走艾爾文拿到大三元的機會，謝宗融說：「我真的直到最後幾秒被換下場，才知道他只差1個籃板拿大三元，不然的話，我應該會讓他努力爭取大三元數據，畢竟那很難得。」

(中時 )